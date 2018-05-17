Коломойский получил доступ к "несуществующему" отчету детективов Kroll по Приватбанку

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и вытребовал у Национального банка Украины (НБУ) результаты расследования детективного агентства Kroll по ситуации в ПриватБанке перед его национализацией.

Соответствующая определение суда датируется 26 апреля, пишет профильное издание Finbalance.

НБУ в частности должен предоставить справки, отчеты, таблицы и т.д., говорится в судебном документе.

Нацбанк настаивал, что компания Kroll провела forensic audit Приватбанка, который подтвердил подозрения НБУ относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд.

Однако Коломойский и его адвокат опровергали эту информацию, ставя под сомнение не только качество, но и сам факт существования результатов расследования.

Раньше 18 апреля Апелляционный суд Киева в рамках другого судебного спора (№760 ​​/27582/17) частично удовлетворил ходатайство Коломойского и вытребовал у Нацбанка копии договоров с Kroll, AlixPartners и юрфирмой Астерс.

Как сообщалось, ранее проведенный по заказу Нацбанка детективами компании Kroll аудит Приватбанка подтвердил, что банк до национализации был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий со стороны бывшего менеджмента в интересах бывших акционеров.

Кроме того, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в особо крупных размерах в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.



В декабря 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

В феврале 2018 Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-владельцев. Позже бизнесмены заставили Лондонский суд перейти в закрытый режим.

18 декабря 2016 Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.