Всего на четырех номиналах. Банк Англии объявил, когда в обращении появятся банкноты с Чарльзом III 27 сентября, 18:45 Король Чарльз III на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне, 19 сентября 2022 года (Фото:Tom Nicholson / File Photo / Reuters)

Банкноты новых фунтов стерлингов с портретом короля Чарльза III будут представлены к концу 2022 года и поступят в обращение к середине 2024 года.

Об этом заявили в Банке Англии, сообщает Politico.

«Портрет Его Величества появится на существующих дизайнах всех четырех полимерных банкнот. Это будет продолжение текущей полимерной серии, и никаких дополнительных изменений в дизайн банкнот вноситься не будет», — сказано в заявлении

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Таким образом, изображение нового короля Великобритании появится на существующих дизайнах всех четырех банкнот из полимера: 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Новые денежные знаки с портретом Чарльза III также появятся в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Ямайке и в ряде других стран, где британский монарх формально является главой.

В соответствии с указаниями королевской семьи, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия смены монарха, существующие запасы банкнот с изображением королевы Елизаветы II будут по-прежнему выпускаться в обращение.

Текущие банкноты останутся законным платежным средством и будут изъяты из обращения только в случае износа или повреждения. Они будут циркулировать вместе с теми, которые посвящены королю Чарльзу III.

Королева Елизавета II, портрет которой размещен на всех банкнотах, скончалась 8 сентября.