Бывший конкурент Монобанка. Когда государство национализирует Альфа-Банк Украина и за сколько потом сможет продать 15 ноября, 09:03 Сюжет Эксклюзив НВ Альфа-Банк (Фото:Альфа-Банк Украина)

Альфа-Банк Украина могут национализировать уже к концу 2022 года. Необходимость продиктована падением ликвидности банка и невозможностью российских владельцев его докапитализировать. Аналитики полагают, что банк обладает привлекательным активом в случае дальнейшей продажи.



Государство готовится национализировать Альфа-Банк Украина. 6 октября Верховная Рада приняла закон о национализации системно-важных банков в период военного положения. Всего в Украине 14 таких банков, Альфа — один из них. Но только среди его владельцев есть российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. После полномасштабного вторжения России в Украину все они оказались под санкциями в США, Британии и Украины

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Уже в октябре Фридман сообщил НБУ о готовности отдать банк государству или докапитализировать на $1 млрд. Эта сумма включает потребность в $500−600 млн на соблюдение норматива адекватности капитала и ресурса для увеличения кредитования, рассказал впоследствии председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.

Но такой сценарий маловероятен. После новостей о докапитализации посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что США надеются на синхронизированность санкций Украины, в частности, которые должны распространяться и на Альфа-Банк. Учитывая это, НБУ вряд ли пойдет навстречу российским акционерам, рассказали НВ Бизнес осведомленные собеседники на банковском рынке.

Когда Альфа-Банк будет национализирован государством и во сколько может обойтись этот банк для стратегического инвестора?

По каким признакам национализируют Альфа-Банк Украина