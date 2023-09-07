Деньги под санкциями. Удастся ли инвесторам вернуть средства, вложенные через Фридом Финанс — разбор NV
7 сентября, 19:30
7 сентября, 19:30
СНБО ввел санкции против Фридом Финанс Украина (ФФУ) 19 октября 2022 года. Введение санкций означает целый ряд ограничений, в том числе полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.
В начале ноября 2022 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила действие лицензий Фридом Финанс Украина.
Эти события привели не просто к блокированию счетов брокера. ФФУ был в тройке крупнейших продавцов военных ОВГЗ среди небанковских учреждений. Поэтому влияние этого решения ощутили на себе тысячи украинцев, решивших вложиться в государственные бумаги. Их счета также заморозили.
В марте 2022 года СБУ возбудила уголовное производство против ФФУ. Брокера заподозрили в нарушении статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя). Согласно данным судебного реестра, СБУ подозревает неустановленных контролеров ФФУ и связанных с ними сотрудников банковских учреждений, что они в 2019–2022 годах сконцентрировали в пользу российских бизнес-структур ОВГЗ на 300 млн грн, которые в дальнейшем могли использоваться для финансирования противоправной деятельности. «Часть незаконно полученных денежных средств может быть использована для финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций т.н. НЗФ «ДНР/ЛНР», предоставление незаконных финансовых услуг юридическим лицам, входящим в орбиту влияния Российской Федерации, через ряд подконтрольных офшоров путем использования государственных облигаций Украины», — указано в судебных материалах.
Кроме того, следователи СБУ считают, что интересы ФФУ лоббировались в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. «Также установлено, что в указанный выше период времени интересы ООО Фридом Финанс Украина на фондовом рынке Украины лоббировали ряд должностных лиц Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, которые способствовали решению любых вопросов по сохранению лицензий указанного общества, несмотря на нарушение последними требований лицензионной деятельности на рынках капитала Украины», — отмечается позиция следователей в материалах суда.
У компании действительно были связи со страной-агрессором россией, где Фридом начинал свой брокерский бизнес. Для холдинга Фридом Финас российский рынок был самым большим по выручке. Согласно отчетности холдинга, $56,9 млн или 31,1% от общей выручки было заработано на россии. В целом компания работает в 15 странах мира. Кроме того, основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином рф. Смена гражданства на казахское не помогла обойти санкции.
В ФФУ все же продолжают питать надежды на снятие санкций. «Мы уверены, что досадная ошибка относительно внесения нас в список санкционных лиц будет исправлена законным способом, и мы возобновим свою деятельность. В любом случае в вопросе возвращения активов их владельцам и определении сроков для этого Общество целиком и полностью зависит от государственных органов», — сказали в ФФУ.
В компании уверяют, что в их структуре нет и не было российских активов. «91% уставного капитала компании принадлежат гражданину Республики Казахстан Аскару Таштитову, а 9% уставного капитала Фридом Финанс Украина принадлежат международному холдингу Freedom Holding Corp, — утверждают в ФФУ. Сумма финансовой поддержки Украины от холдинга уже превысила 12 млн евро. О том, что это одна из важных статей финансового плана холдинга, свидетельствует тот факт, что информация о денежной поддержке Украины также отражена в отчетности Freedom Holding Corp., которую компания представляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и которая подтверждена аудиторами Deloitte».
В СМИ сообщалось, что на момент введения СНБО санкций в ФФУ насчитывалось около 13 тыс. счетов в ценных бумагах на общую сумму 3,5 млрд грн. Брокер находился в тройке крупнейших продавцов военных ОВГЗ среди небанковских учреждений.
Как уточнили NV Бизнес в ФФУ, после введения санкционных ограничений более 2000 депонентов брокера потеряли возможность пользоваться своими денежными средствами. «В целом по состоянию на 20.10.2022 года в депозитарном учреждении ООО «Фридом Финанс Украина" учитывается 12 748 депонентов, которые не могут воспользоваться принадлежащими им ценными бумагами из-за блокирования деятельности Общества», — сказали там.
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