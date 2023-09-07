1

Почему ФФУ попала в санкционный список СНБО

В марте 2022 года СБУ возбудила уголовное производство против ФФУ. Брокера заподозрили в нарушении статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя). Согласно данным судебного реестра, СБУ подозревает неустановленных контролеров ФФУ и связанных с ними сотрудников банковских учреждений, что они в 2019–2022 годах сконцентрировали в пользу российских бизнес-структур ОВГЗ на 300 млн грн, которые в дальнейшем могли использоваться для финансирования противоправной деятельности. «Часть незаконно полученных денежных средств может быть использована для финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций т.н. НЗФ «ДНР/ЛНР», предоставление незаконных финансовых услуг юридическим лицам, входящим в орбиту влияния Российской Федерации, через ряд подконтрольных офшоров путем использования государственных облигаций Украины», — указано в судебных материалах.

Кроме того, следователи СБУ считают, что интересы ФФУ лоббировались в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. «Также установлено, что в указанный выше период времени интересы ООО Фридом Финанс Украина на фондовом рынке Украины лоббировали ряд должностных лиц Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, которые способствовали решению любых вопросов по сохранению лицензий указанного общества, несмотря на нарушение последними требований лицензионной деятельности на рынках капитала Украины», — отмечается позиция следователей в материалах суда.

У компании действительно были связи со страной-агрессором россией, где Фридом начинал свой брокерский бизнес. Для холдинга Фридом Финас российский рынок был самым большим по выручке. Согласно отчетности холдинга, $56,9 млн или 31,1% от общей выручки было заработано на россии. В целом компания работает в 15 странах мира. Кроме того, основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином рф. Смена гражданства на казахское не помогла обойти санкции.

В ФФУ все же продолжают питать надежды на снятие санкций. «Мы уверены, что досадная ошибка относительно внесения нас в список санкционных лиц будет исправлена законным способом, и мы возобновим свою деятельность. В любом случае в вопросе возвращения активов их владельцам и определении сроков для этого Общество целиком и полностью зависит от государственных органов», — сказали в ФФУ.

В компании уверяют, что в их структуре нет и не было российских активов. «91% уставного капитала компании принадлежат гражданину Республики Казахстан Аскару Таштитову, а 9% уставного капитала Фридом Финанс Украина принадлежат международному холдингу Freedom Holding Corp, — утверждают в ФФУ. Сумма финансовой поддержки Украины от холдинга уже превысила 12 млн евро. О том, что это одна из важных статей финансового плана холдинга, свидетельствует тот факт, что информация о денежной поддержке Украины также отражена в отчетности Freedom Holding Corp., которую компания представляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и которая подтверждена аудиторами Deloitte».