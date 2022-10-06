Как и Смолий. Кирилл Шевченко заявил о политическом давлении на НБУ в течение двух лет 6 октября, 18:24 Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Фото:Кирилл Шевченко / Facebook)

Одной из неназванных сразу причин отставки Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка стало «почти двухлетнее политическое давление».

Об этом в Facebook заявил сам Шевченко, комментируя и свое увольнение, и объявление подозрения по делу против должностных лиц Укргазбанка.

«Когда я объявил о своем решение уйти в отставку, я полностью осознавал ответственность за финансовую стабильность и репутацию страны накануне сверхважного заседания Совета МВФ (7 октября) и решил назвать лишь одну из причин отставки — ухудшение состояния здоровья. Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным председателем Национального банка», — написал Шевченко.

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По словам экс-главы НБУ, информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал о ней из СМИ, находясь за границей на лечении.

«Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года и все это время оно так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак на меня. Таким образом меня пытались — но безрезультатно, — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ», — заявил Шевченко.

Он добавил, что существуют «другие факторы, прямо свидетельствующие о внепроцессуальной природе» его преследования, о которых он сейчас говорить не будет.

Экс-глава НБУ настаивает, что озвученные правоохранителями подозрения «являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений».

По словам Шевченко, за время его руководства Укргазбанк успешно проходил стресс-тестирование НБУ, а все финансовые операции банка были подтверждены forensic, совместно проводимым Baker Tilly International и Deloitte Touche Tohmatsu, а также отдельным диагностическим обследованием PwC, не считая проверок Госаудитслужбы.

«По результату всех этих проверок не было найдено никаких нарушений», — написал Шевченко.

Как сообщалось, предшественник Шевченко на должности Яков Смолий подал в отставку в июле 2020 года по собственному желанию. Причиной он назвал «систематическое политическое давление», которое длительное время осуществлялось на НБУ.

Верховная Рада отправила Шевченко в отставку 6 октября, это решение поддержали 263 народных депутата.

В тот же день президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного, экс-главы Ощадбанка, на пост главы НБУ.