Киевский банк сменил одного из акционеров

Компания Экспресинвест купила почти 23% акций киевского Индустриалбанка.

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

Индустриалбанк основан в 1990 году. Акционерами банка являются Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая, которые владеют 70% уставного капитала.

В конце ноября прошлого года Индустриалбанк объединился с Экспресс-банком. Акционерами последнего также выступают Роза и Игорь Дворецкие, которым принадлежит 80% уставного капитала банка.

В феврале этого года Индустриалбанк увеличил уставный фонд на 249 млн грн – до 900 млн грн и перенес главный офис из Запорожья в Киев.

Также, согласно сообщению финансового учреждения, страховое общество с дополнительной ответственностью Запад-Резерв уменьшило долю в уставном капитале Индустриалбанка с 17,2% до 12,5%. Кроме того, Укртраснафта уменьшила долю в уставном капитале Индустриалбанка с 5% до 3,6% от общего количества акций банка.

Доля Розы Дворецкой, которая является учредителем компании Экспресинвест, уменьшилась в уставном капитале Индустриалбанка с 48,3% до 34,3% от общего количества акций банка.

Экспресинвест основана 6 июня 2007 года и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. Учредителем компании Экспресинвест является Роза Дворецкая.