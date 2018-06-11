Кибератака на южнокорейскую криптобиржу нанесла ущерб на $40 млн

После заявления о кибератаке курс биткоина упал на 10%

После кибератаки на корейскую криптобиржу Coinrail было похищено криптовалют на сумму $40 млн.

Об этом пишет MarketWatch, передает агентство Интерфакс-Украина.

Порядка 70% цифровых активов Coinrail были переведены в так называемый "холодный" кошелек - носитель, не подключенный к интернету. Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов.

Впоследствии курс биткоина за минувшие выходные упал более чем на 10% после заявления о кибератаке. Согласно данным CoinDesk, он опустился ниже $6700.

Согласно данным coinmarketcap, биржа Coinrail является небольшой и находится ближе к концу списка 100 крупнейших криптовалютных бирж мира.