Крупнейший частный банк Турции отказался обслуживать российские карты Мир

19 сентября, 22:23
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Пролив Босфор с высоты птичьего полета (Фото:Murad Sezer / File Photo / Reuters)

Пролив Босфор с высоты птичьего полета (Фото:Murad Sezer / File Photo / Reuters)

Крупнейший по размеру активов частный банк Турции Isbank после предупреждения США прекратил обслуживать платежную систему Мир, которую используют туристы из страны-агрессора России. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 19 сентября.

По данным Bloomberg, решение приняли после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на прошлой неделе предостерегло банки от заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором Мир. Агентство пишет, что платежи Мир до сих пор обрабатывают четыре турецких банка.

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После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что система Мир способствовала развитию туризма между Анкарой и страной-агрессором. Такое тесное сотрудничество вызвало обеспокоенность некоторых западных союзников Турции, а Минфин США пригрозил турецким компаниям санкциями в случае ведения бизнеса с российскими физическими и юридическими лицами, пишет Bloomberg.

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Как сообщает агентство Reuters, использование платежной системы Мир также прекратил турецкий Denizbank. Дипломатические источники заявили журналистам, что западные страны «все больше обеспокоены расширением экономических связей» между Турцией и Россией, особенно после нескольких встреч Эрдогана с Путиным за последнее время.

Ранее издание Middle East Eye сообщило, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты российской платежной системы Мир на фоне давления США и Евросоюза на Анкару.

15 сентября США ввели санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт России, которая управляет системой платежных карт Мир, — Владимира Комлева.

В начале марта 2022 года платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу в РФ — российские карты этих платежных систем работают только внутри страны. Новые карты в России эти компании выпускать не будут.

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Редактор: Нина Григорская

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