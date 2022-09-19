Крупнейший частный банк Турции отказался обслуживать российские карты Мир 19 сентября, 22:23 Пролив Босфор с высоты птичьего полета (Фото:Murad Sezer / File Photo / Reuters)

Крупнейший по размеру активов частный банк Турции Isbank после предупреждения США прекратил обслуживать платежную систему Мир, которую используют туристы из страны-агрессора России. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 19 сентября.

По данным Bloomberg, решение приняли после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на прошлой неделе предостерегло банки от заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором Мир. Агентство пишет, что платежи Мир до сих пор обрабатывают четыре турецких банка.



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После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что система Мир способствовала развитию туризма между Анкарой и страной-агрессором. Такое тесное сотрудничество вызвало обеспокоенность некоторых западных союзников Турции, а Минфин США пригрозил турецким компаниям санкциями в случае ведения бизнеса с российскими физическими и юридическими лицами, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство Reuters, использование платежной системы Мир также прекратил турецкий Denizbank. Дипломатические источники заявили журналистам, что западные страны «все больше обеспокоены расширением экономических связей» между Турцией и Россией, особенно после нескольких встреч Эрдогана с Путиным за последнее время.

Ранее издание Middle East Eye сообщило, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты российской платежной системы Мир на фоне давления США и Евросоюза на Анкару.

15 сентября США ввели санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт России, которая управляет системой платежных карт Мир, — Владимира Комлева.

В начале марта 2022 года платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу в РФ — российские карты этих платежных систем работают только внутри страны. Новые карты в России эти компании выпускать не будут.

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