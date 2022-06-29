Канада предоставит Украине льготный кредит на $150 млн 29 июня, 05:16 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable/File Photo)

Канада предоставит Украине льготный кредит в размере 200 миллионов канадских долларов (около $150 млн) для поддержания немедленных потребностей в государственных расходах. Канада также инвестирует около $115 млн в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности.

Об этом говорится на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо.



«Канада предоставит 200 миллионов долларов через Администрированный счет МВФ, что предоставит Украине больше гибкости по использованию этих средств и уменьшит административную нагрузку на украинских чиновников», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр также объявил о выделении 73 миллионов долларов из 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины и соседних стран, объявленных на Stand up for Ukraine 9 апреля. Эти средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам , чтобы предоставить неотложные медицинские и защитные услуги и удовлетворить основные потребности, такие как жилье, вода, санитария и еда.

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