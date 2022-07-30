Льготный кредит. Канада предоставит Украине дополнительные $350 млн

30 июля, 00:56
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Канада предоставит Украине дополнительные 450 млн канадских долларов (351 млн долл США) льготного кредита. Кредит будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Канадой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общая сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов (1,131 млрд долл США). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Видео дня
Читайте также:
Канада будет помогать Украине оборудованием, техникой и оружием — посол
Читайте также:
Кира Рудик
Кира Рудик
Восстановление справедливости: Канада будет первой

"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", - сообщили в Минфине.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Кредиты Канада Транш Война в Украине Украина-Канада Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Первый признак для Путина. Что россияне думают о войне против Украины

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны

29 июля, 17:03
Мнения
Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)
Взять Херсон /
Западные СМИ — о стратегии, тактике и перспективах одной из самых амбициозных операций ВСУ в этой войне
29 июля, 15:24
События
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X