Льготный кредит. Канада предоставит Украине дополнительные $350 млн 30 июля, 00:56 Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Канада предоставит Украине дополнительные 450 млн канадских долларов (351 млн долл США) льготного кредита. Кредит будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Канадой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Общая сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов (1,131 млрд долл США). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

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"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", - сообщили в Минфине.

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