Канада направит Украине 1 млрд канадских долларов

10 апреля, 03:54
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Денис Шмыгаль (Фото:https://t.me/Denys_Smyhal)

Денис Шмыгаль (Фото:https://t.me/Denys_Smyhal)

Правительство Канады направит в помощь Украине 1 миллиард канадских долларов. Это произойдет через специальный административный счет МВФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это примерно 800 миллионов долларов США.

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«Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд принял создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран доноров на помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 миллиард канадских долларов через этот счет», - сказал Шмыгаль.

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Кабмин также одобрит проект соглашения о льготном финансировании от Канады в размере 500 миллионов канадских долларов, которые пойдут в украинский бюджет на первоочередные нужды армии и граждан.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Канада Война в Украине Украина-Канада Денис Шмыгаль Война России против Украины

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