Канада направит Украине 1 млрд канадских долларов
Денис Шмыгаль (Фото:https://t.me/Denys_Smyhal)
Правительство Канады направит в помощь Украине 1 миллиард канадских долларов. Это произойдет через специальный административный счет МВФ.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Это примерно 800 миллионов долларов США.
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«Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд принял создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран доноров на помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 миллиард канадских долларов через этот счет», - сказал Шмыгаль.
Кабмин также одобрит проект соглашения о льготном финансировании от Канады в размере 500 миллионов канадских долларов, которые пойдут в украинский бюджет на первоочередные нужды армии и граждан.
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