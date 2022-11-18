Планируют размещать среди канадцев. Канада начинает сбор заявок на покупку 5-летних облигаций в поддержку Украины 18 ноября, 17:56 Купоны по облигациям будут выплачиваться два раза в год — 24 февраля и 24 августа (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада начинает сбор заявок на покупку пятилетних облигаций на 500 млн канадских долларов (около $373,4 млн) — Ukraine Sovereignty Bonds — для финансовой поддержки Украины, предлагая подавать их до 29 ноября через участвующие финансовые учреждения.

Как сообщает правительство Канады, выпуск облигаций намечен на конец этого месяца, номинал — CAD100, текущая доходность — около 3,3% (в зависимости от рыночных условий в момент размещения). Купоны по облигациям будут выплачиваться два раза в год — 24 февраля и 24 августа, а погашение — 24 августа 2027 года.

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Облигации планируется размещать преимущественно среди канадцев, однако их могут покупать и граждане других стран.

Привлеченные средства будут предоставлены Украине в качестве кредита через администрируемый МВФ счет после переговоров с Украиной, а его условия будут учитывать предоставленную Парижским клубом с августа 2022 года по декабрь 2023 года отсрочку по выплатам.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь примерно на 34 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США). Также страна продлит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.