Каким будет курс доллара до 9 февраля – прогноз Atlant Finance

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривню можно ожидать в коридоре 27,7-28,2 грн/$ на межбанковском рынке и 27,8-28,3 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня была в рамках прогнозируемого коридора.

В понедельник на торгах произошел новый обвал котировок доллара. Курс за день упал на 27 копеек. С самого начала торговой сессии предложение валюты преобладало над спросом, а большинство покупателей не спешили брать доллар, предпочитая выжидать оптимально низкого курса. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона не выходил.

Во вторник доллар существенно опустился на межбанке. Котировки американской валюты упали за день на 23 копейки. Причин активного укрепления гривни несколько. Первая – это повышение учетной ставки до 16%, что позволяет продать доллар и разместить вырученную гривню в украинские ценные бумаги под более высокий процент. Также конец месяца стимулировал экспортеров продавать больше валюты, не дожидаясь дальнейшего ослабления для проведения бюджетных платежей и выплаты зарплат. С самого начала торговой сессии предложение снова преобладало над спросом. Покупатели не спешили осуществлять запланированные сделки. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона не выходил, но участвовал в покупке валюты через "запрос лучшего курса" и выкупив около $30 млн, чем сдержал снижение котировок.

В среду доллар продолжал дешеветь и за день ослаб на 15 копеек. Причина активного укрепления гривни осталась та же: значительный рост предложения валюты на фоне очень сдержанного спроса и откровенного желания покупателей приобрести валюту максимально дешево. НБУ дважды выходил на рынок в формате аукциона с покупкой валюты: на первом он выкупил все $30 млн по цене отсечения не выше 27,8278 грн, а на втором, из заявленных Нацбанком потенциальных объемов в $100 млн, – банки ему предложили только $46,5 млн. При этом сам НБУ купил всего $43,9 млн по цене отсечения не выше 27,83 грн. После этого, рынок быстро успокоился и дальнейшего падения котировок доллара уже не наблюдалось. В общем объеме НБУ купил $73,9 млн.

В четверг с самого начала торгов на межбанке спрос резко увеличился, что на фоне достаточно низкого предложения привело к росту котировок. За первые 3 дня недели НБУ выкупил весь избыток валюты, и она уже не давила на курс, а ликвидность банковской системы в пределах 44-47 млрд грн уже не давала значительных ресурсов для покупки валюты. Но спрос на валюту постепенно растет и происходит коррекция курса. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона не выходил.