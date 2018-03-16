Каким будет курс доллара до 23 марта – прогноз Atlant Finance

В настоящее время математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,2-26,7 грн/$ на межбанковском рынке и 26,4-26,9 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня была в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник на валютном рынке продолжилось падение доллара. Предложение значительно превышало спрос, что заставило регулятора объявить аукцион по выкупу излишков американской валюты на $100 млн. Нацбанк купил $59,3 из предложенных ему банками $61 млн. При этом, цена отсечения не выше 25,95 грн позволила фактически остановить падение котировок почти на весь день, исключив большую часть предложения.

Во вторник НБУ в самом начале торгов объявил аукцион по выкупу $100 млн, действуя на опережение. Купил регулятор через аукцион $74,9 млн из предложенных ему банками $114,8 млн. Установленная цена отсечения не выше 25,93 грн позволила сначала полностью остановить потенциальное падение котировок, а затем постепенно развернуть рынок в сторону роста курса.

Среда оказалась на редкость неудачным днем ​​для покупателей валюты на межбанке. Предложение валюты уже не существенно превышало спрос. Продавцы стали придерживать валюту в ожидании дальнейшего роста котировок, а покупатели наоборот - увеличили покупки, опасаясь все того же роста курса. В результате этого продавцы начали диктовать условия на рынке покупателям. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Четверг был очень богат на информационные события в финансовом секторе, что создавало определенные предпосылки для давления на валютный рынок. Ключевым событием дня, конечно, можно считать увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ и назначение на эту должность Якова Смолия. Спрос на валюту значительно вырос и превышал предложение, что и дало ощутимый рост курса. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона с продажей или покупкой валюты не выходил, но был замечен с продажами небольших объемов валюты через "запрос лучшего курса".