Каким будет курс доллара до 20 апреля – прогноз Atlant Finance

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 25,9-26,4 грн/$ на межбанковском рынке и 26-26,5 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

Во вторник ситуация на межбанке сложилась интересно из-за стремительного обвала российского фондового и валютного рынков. Причиной послужило заявление США о скором введении новых санкций против структур и физлиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Это грозит серьезным финансовым коллапсом для всей банковской системы страны, что делает российские активы все более рискованными как для международных инвесторов, так и для местных олигархов, которые стремительно теряют свои доходы.

Частично это повлияет и на украинский валютный и фондовый рынок, так как не секрет, что значительная часть российского капитала размещена в Украине. Пока же гривня только выиграет от того, что происходит, стремительно укрепляясь на торгах в соотношении с российской валютой. Что касается котировок доллара то с самого начала торгов предложение валюты превышало спрос. Учитывая достаточно спокойный рынок Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке доллара не выходил.

В среду предложение валюты снова превышало спрос, что и позволило гривне укрепляться. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил, но активно выходил на рынок с покупкой доллара через "анонимные" соглашения в системе Matching.

В четверг ситуация на валютном рынке постепенно менялась. Так как продавцы валюты не спешили с продажей валюты с самого начала торговой сессии спрос начал преобладать над предложением. В результате этого доллар усилился и закрепился над уровнем в 26 грн/$. НБУ на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В пятницу тенденция подорожания доллара продолжилась. Главной причиной стал рост спроса на валюту на фоне очень сдержанного предложения. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.