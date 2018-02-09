Каким будет курс доллара до 16 февраля – прогноз Atlant Finance

В настоящее время математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривню можно ожидать в коридоре 27-27,5 грн/$ на межбанковском рынке и 27,2-27,7 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня снова укреплялась и вышла за рамки последних прогнозов.

В понедельник на торгах украинская нацвалюта продолжила укрепляться за счет активных продаж валюты с целью разместить гривневые ресурсы в ОВГЗ под процентную ставку размером в 16,5% годовых. В результате этого доллар за день подешевел на 14,5 копеек.

После роста учетной ставки НБУ многие хотят заработать как за счет повышенной доходности государственных бумаг в гривне, так и за счет потенциального укрепления гривни в краткосрочной перспективе. Именно поэтому они сейчас активно скупают краткосрочные бумаги со сроками погашения максимум осенью. Хотя есть и те, кто покупает ценные бумаги с долгосрочной перспективой.

Предложение валюты преобладало над спросом с самого начала торговой сессии. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона не выходил, но участвовал в торгах в формате "запроса лучшего курса".

Во вторник предложение валюты с самого начала торгов значительно превышало спрос. В результате этого доллар потерял за день 31 копейку, а евро – целых 55. НБУ в процессе торговой сессии неоднократно выходил на рынок с выкупом валюты в формате "запроса лучшего курса" и купил около $30 млн. Но и после этого гривня продолжала укрепляться, и регулятор объявил аукцион по выкупу $50 млн, на котором купил еще $44,2 млн, при совместной заявке банков на $88,5 млн.

В среду масштабные валютные вливания на межбанке продолжились. Спрос значительно превышал предложение с самого начала торгов, в результате чего гривня укрепилась почти на 29 копеек, а евро – на 48. С самого начала торгов на рынок вышел НБУ с покупкой валюты в формате аукциона и объемом в $30 млн. При этом от банков поступило заявок на $127,3 млн, что уже тогда обещало дальнейший провал котировок доллара. В результате этого НБУ оперативно закрыл первый аукцион, выкупив этот объем валюты по цене 27,09 грн и объявил второй аукцион еще на $100 млн. В результате него регулятор выкупил еще $80,8 млн по цене отсечения не выше 27,12 грн при общей заявке банков на $87,3 млн. Это позволило ослабить напряжение на валютном рынке и стабилизировать ситуацию на торгах. В результате валютных аукционов регулятору удалось пополнить золотовалютные резервы на $110,8 млн.

В четверг гривня на межбанке укрепилась на 2 копейки. Спрос в определенные промежутки времени в процессе торговой сессии начал превышать предложение. Покупатели валюты понимали, что выжидать дальнейшего падения котировок уже не стоит и спрос начал расти за счет опасений разворота рынка. Продавцы также не особо стремились продавать, ожидая подорожания валюты, что позволит реализовать доллар выгоднее. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по выкупу доллара не выходил.

В пятницу гривня смогла еще немного потеснить доллар, но скорость укрепления нацвалюты снизилась и ей не удалось преодолеть психологический барьер в 27 гривен. Нацбанк на межбанковских рынок в формате аукциона по выкупу доллара не выходил.