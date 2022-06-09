$20 млрд. Министр финансов рассказал, сколько Украина планирует получить от международных партнеров

9 июня, 22:29
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Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

До конца 2022 года Украина намерена привлечь дополнительно $20 млрд от доноров и кредиторов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Министерство финансов планирует в июне привлечь $4,8 млрд кредитов и грантов от международных партнеров, в июле — еще около $4 млрд.

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«В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае — это очень существенная поддержка», — сказал Марченко в ходе дискуссии на заседании комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 9 июня.

«До конца года мы планируем дополнительно привлечь $20 млрд», — добавил он.

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Редактор: Александр Иванов

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