Где минимальные шансы получить пенсию. Укрпошта доставила 80% выплат за апрель — карта 25 апреля, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Укрпошта начала адресно доставлять пенсии за апрель еще с конца марта (Фото:Укрпошта)

Укрпошта по состоянию на 25 апреля доставила 80% пенсий (или 8,5 млрд грн).

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Как сообщили в компании, доставка пенсий производится по всем регионам. Почти завершилась выплата апрельских пенсий в Одесской (100%), Кировоградской (99%), Ивано-Франковской (98%), Волынской и Полтавской (по 97%), Житомирской и Львовской (по 95%), Днепропетровской и Закарпатской (по 94%).

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«Благодаря тому, что Укрпошта сразу после освобождения Сумской и Черниговской областей приступила к возобновлению работы отделений, выплата пенсий в этих областях идет по графику и на конец третьей недели апреля составляет 86% и 73% соответственно», — заявили в Укрпоште.

Медленнее из-за постоянных обстрелов, однако с обнадеживающей динамикой происходит выплата пенсий в Донецкой (53%) и Николаевской (54%) областях.

Сложной остается ситуация в Луганской (2%), Херсонской (10%), Запорожской (40%) областях — российские оккупанты блокируют доступы к городам и селам, что практически делает невозможным доставку пенсий в сроки.

«Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, которые временно оккупированы российскими агрессорами или находятся под обстрелами, Укрпошта сразу доставит выплаты», — добавили в компании.

Инфографика: Укрпошта

Сейчас работает около 6 тыс. отделений Укрпошты, с их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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