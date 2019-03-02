Как украинцу купить акции Google, Amazon, Apple или Facebook. Пошаговая инструкция
Вчера, 09:004960
Вчера, 09:004960
Да. Инвестировать в иностранный фондовый рынок из Украины с седьмого февраля стало проще. Теперь нет необходимости оформлять валютные лицензии для вывода средств за рубеж. За год физлицо может вывести из Украины до 50 тыс. евро, юрлицо – до 2 млн евро.
Как сообщили НВ Бизнес в ПриватБанке, где с 7 февраля было оформлено 188 валютных электронных лимитов на вывод денег (всего за этот же период на рынке было оформлено 285 лимитов), 43% средств были вложены «в ценные бумаги ведущих компаний мира». В частности, по словам руководителя направления денежных переводов ПриватБанка Марии Страшко, на США, приходится 27% выведенных за этот период денег. И не зря. К примеру, если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале 2017 года в акции Amazon или Facebook, и продали их в конце 2018 года, то ваша прибыль составила бы, соответственно, $10 тыс. и $6,5 тыс. – 100% или 65% годовых.
Теперь пошагово разберемся в том, как купить акции американских компаний, не выезжая из Украины.
Электронный лимит (э-лимит) нужен, чтобы перевсти деньги из украинского банка в иностранный. Как уточняет руководитель направления private banking АО ОТП Банк Виктория Мысливая, обычно э-лимит нужен для пополнения личного счета в зарубежном банке, инвестирования (договор с брокером, покупка ценных бумаг, недвижимости) в иностранные рынки или страхование жизни.
Чтобы оформить лимит вам нужно прийти в банк и:
- Написать заявление, в котором указать цель перевода;
- Предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денег (один из);
• Налоговая декларация физлица с отметкой ГНИ;
• Электронная декларация (необходима ссылка на сайт);
• Ведомость из ГНИ с печатью и подписью;
• Налоговая декларация ФОП с печатью и подписью ГНИ;
Также подтверждением вашего источника дохода может быть заработная плата и другие выплаты, вознаграждения, полученные в связи с трудовыми отношениями; доходы от хозяйственной или независимой профессиональной деятельности (выплаты по авторским договорам и т.п.); деньги от операций по продаже объектов движимого или недвижимого имущества, инвестиционный доход, унаследованные средства.
Вам нужно будет заплатить комиссию за перевод, которая сегодня в среднем по банковскому рынку, находится в пределах от 0,5% до 1% от суммы перевода.
ВАЖНО: несмотря на отмену валютной лицензии валютный контроль и финансовый мониторинг никто не отменял, поэтому банки будут скрупулёзными в вопросе происхождения средств - теперь это их ответственность. «В рамках функций валютного контроля, а также для соблюдения финансового мониторинга банк должен будет проверить все документы и саму сделку (в том числе и иностранного контрагента или объект инвестирования) для того, чтобы убедиться в легальности и прозрачности такой операции», - предупреждает старший юрист юридической компании «Астерс» Екатерина Олейник.
По словам руководителя управления финансового мониторинга Пиреус Банка Светланы Мельник санкции для банка могут быть суровыми - вплоть до лишения лицензии.
«Санкции за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга – денежные штрафы от 400 тыс. грн. за каждый вид нарушения до 1% от зарегистрированного уставного капитала», - уточняет казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.
Если вы новичок-инвестор, то лучше всего воспользоваться консультациями посредника. В Украине такие услуги предоставляют инвестиционные компании, у которых должна быть лицензия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, позволяющая официально торговать в Украине.
Деньги брокеру нужно перевести с вашего счета в иностранном банке. Минимальная сумма для открытия брокерского счета за рубежом $10 тыс. Как пояснил НВ Бизнес сооснователь финтех-стартапа HUGs Эрик Найман можно сразу перевести деньги со своего валютного счета в украинском банке на счет иностранного брокера. Открыв брокерский счет еще нужно заключить договор на кастодиальные (хранение ценных бумаг) услуги.
После этого, брокер, получая от вас поручения, будет проводить операции по купле/продаже ценных бумаг на фондовом рынке США или же вы можете довериться управляющему капиталом, который от вашего имени будет торговать акциями.
Открыв брокерский счет и переведя на него средства, вы можете начать инвестировать, став акционером одного или нескольких технологических гигантов, таких как Apple, Facebook, Google, Netflix и другие.
Нужно учитывать, что посредник в Украине не может напрямую торговать на фондовой бирже в США, поэтому использует для этого локального брокера-партнера. «Вы можете открыть счет напрямую у американского брокера, например, в Interactive Brokers. И тогда торгуете без украинских посредников, - уточняет Эрик Найман. В таком, случает в США предусмотрено возмещение до $100 тыс, в случае банкротства брокера.
Комиссия зарубежного брокера при минимальной сумме инвестиций в $10 тыс варьируется в пределах $10 и $20 за отдельную операцию. Если ваши инвестиции буду гораздо больших объемов, то комиссия будет меньше, не менее одного цента за акцию. Также необходимо будет оплачивать порядка $10 за обслуживание счета.
Если вы работаете через украинского посредника, то ему также нужно будет платить брокерскую комиссию, которая в среднем по рынку составляет 0,1 - 0,5% от объема сделки. «У некоторых есть планка комиссии снизу, например, 300 грн, - рассказал Алексей Сухоруков, директор по развитию Украинской биржи. Также есть комиссия 0,01% биржи, где покупаются ценные бумаги. Посредники, выполняющие функции управляющих, обычно берут комиссию от объема полученной прибыли. «HUGs берет за обслуживание 12% от прибыли. Но мы не посредник, а роботизированный советник. Мы помогаем человеку открыть свой личный счет в зарубежном брокере, подсказываем как это сделать. Дальше объясняем, как перевести на него деньги. Затем человек выбирает одну или несколько из наших стратегий. И подключаем его к нашему счету в иностранном брокере инвестиционного советника», - объясняет Эрик Найман.
Фиксируя прибыль, вы продаете акции компании, и разница между ценой покупки и продажи является вашим доходом. Далее эти деньги нужно перевести с иностранного счета на украинский, чтобы начать их тратить.
При выводе средств c брокерского иностранного счета плата может составить от $10 в зависимости от суммы средств. При этом, как отметил Эрик Найман, к примеру, у Interactive Brokers один раз в месяц можно бесплатно переводить деньги на любой банковский счет. «И потом это уже расценки банка – снятие валюты со своего счета», - сказал он.
Когда вы заводите прибыль в Украину, украинский банк также может потребовать документы, чтобы выяснить источник происхождения средств. «Конкретного перечня документов не существует, каждая операция рассматривается индивидуально на основании риск-ориентированного подхода», - добавили в пресс-службе ПУМБ.
По словам директора департамента комплаенса Банка Пивденный Владимира Гавлицкого в большинстве случаев документы не требуются. «Источники происхождения средств могут потребоваться банками при переводе на значительную сумму, при выявлении принадлежности лица к публичным либо к связанности лица с публичными лицами, при выявлении банками противоречивой, спорной или негативной информации в открытых публичных источниках, при подозрении на злоупотребление услугами банка, дроблении, подозрении на операции, которые не несут в себе экономического смысла», - уточнил он.
Итак, ваши комиссионные затраты при инвестировании составят порядка $30, плюс нужно будет заплатить за консалтинговые услуги украинскому посреднику.
Эксперты советуют сразу определиться с тем, какую операцию вы хотите осуществить, потому что лимит в 50 тыс евро очень мал для того, чтобы эффективно осуществлять международные инвестиции. Одновременно купить недвижимость и инвестировать в акции для физлица маловероятно. «Исчерпав сумму лимита, сделать новую инвестицию в течении того же календарного года уже будет нельзя, - отметила Екатерина Олейни киз «Астерс». - Валютная реформа, как она объясняется представителями НБУ и понимается в кругах экспертов, призвана, в первую очередь, способствовать развитию экономики и улучшению инвестиционного климата страны, но не свободному оттоку средств из Украины».
Эрик Найман отметил, что налоговые вопросы инвестор решает самостоятельно. Это значит, что прибыль от торговли акциями за рубежом придется указатьв годовой налоговой декларации и заплатить с нее 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.
Вернёмся к нашему примеру из первой карточки. Если бы вы инвестировали $10000 в начале 2017 года в акции Amazon и продали их в конце 2018 года, то ваша прибыль составила бы $10000. Из них $1200 пришлось бы отдать инвесткомпании-посреднику, комиссионные брокеру – порядка $30, плюс комиссии банков при снятии наличной валюты и в конце $1950 – налоги. Чистый доход - $7000.
Автор: Петр Шевченко