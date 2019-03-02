Как украинцу купить акции Google, Amazon, Apple или Facebook. Пошаговая инструкция

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Как оформить электронный лимит на вывод денег?

Электронный лимит (э-лимит) нужен, чтобы перевсти деньги из украинского банка в иностранный. Как уточняет руководитель направления private banking АО ОТП Банк Виктория Мысливая, обычно э-лимит нужен для пополнения личного счета в зарубежном банке, инвестирования (договор с брокером, покупка ценных бумаг, недвижимости) в иностранные рынки или страхование жизни.

Чтобы оформить лимит вам нужно прийти в банк и:

- Написать заявление, в котором указать цель перевода;

- Предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денег (один из);

• Налоговая декларация физлица с отметкой ГНИ;

• Электронная декларация (необходима ссылка на сайт);

• Ведомость из ГНИ с печатью и подписью;

• Налоговая декларация ФОП с печатью и подписью ГНИ;

Также подтверждением вашего источника дохода может быть заработная плата и другие выплаты, вознаграждения, полученные в связи с трудовыми отношениями; доходы от хозяйственной или независимой профессиональной деятельности (выплаты по авторским договорам и т.п.); деньги от операций по продаже объектов движимого или недвижимого имущества, инвестиционный доход, унаследованные средства.

Вам нужно будет заплатить комиссию за перевод, которая сегодня в среднем по банковскому рынку, находится в пределах от 0,5% до 1% от суммы перевода.

ВАЖНО: несмотря на отмену валютной лицензии валютный контроль и финансовый мониторинг никто не отменял, поэтому банки будут скрупулёзными в вопросе происхождения средств - теперь это их ответственность. «В рамках функций валютного контроля, а также для соблюдения финансового мониторинга банк должен будет проверить все документы и саму сделку (в том числе и иностранного контрагента или объект инвестирования) для того, чтобы убедиться в легальности и прозрачности такой операции», - предупреждает старший юрист юридической компании «Астерс» Екатерина Олейник.

По словам руководителя управления финансового мониторинга Пиреус Банка Светланы Мельник санкции для банка могут быть суровыми - вплоть до лишения лицензии.

«Санкции за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга – денежные штрафы от 400 тыс. грн. за каждый вид нарушения до 1% от зарегистрированного уставного капитала», - уточняет казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.