Мошенничество в Интернете: как уберечься? 18 сентября, 10:40 Партнерский проект Национальный банк Украины

86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошли в сети Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, взламывают аккаунты граждан.

Проверяйте сайты, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах

Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей платежной карты или пароли к интернет-банкингу, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.

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Если необходимо перейти на сайт организации, адрес которого вы получили в ссылке, введите в поисковой системе название необходимого сайта, и только после этого переходите на веб-ресурс.

Обращайте внимание на протокол сайта

http — это ненадежный протокол, а следовательно, сайтом пользоваться нельзя;

https — нужно продолжить проверку сайта.

Также рекомендуется дополнительно проверять ссылки сомнительных сайтов:

на сайте Киберполиции в разделе « Стоп фрауд»;

через сервис CheckMyLink.



ВАЖНО! Схема мошенничества может быть абсолютно новой или хорошо скрытой. Поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд» и сервисе CheckMyLink, проводите также собственную проверку.

Фото: Национальный банк Украины

Мошенники от имени друзей просят о денежной помощи в социальных сетях

Мошенники взламывают учетные записи в социальных сетях и мессенджерах. Для этого распространяют фишинговые ссылки, например, как предложения принять участие в голосовании и тому подобное. Перейдя по ссылкам, пользователи вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.

Далее мошенники от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги и указывают номера своих карт, таким образом присваивая средства лиц, которые соглашаются их одолжить. Также могут делать публикации в социальных сетях от имени владельца страницы, где будут просить о денежной помощи в связи с различными сложными жизненными ситуациями.

Как избежать подобного мошенничества?

Спросите у друга то, что знает только он и вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.

Защитите свои страницы в социальных сетях от мошенников.

1. Создавайте сложные пароли. Сложный пароль может содержать:

8 и более символов;

прописные и строчные буквы;

цифры и специальные знаки/символы.

2. Создавайте разные пароли к электронной почте, мессенджерам, социальным сетям и интернет-банкингу.

3. Установите двухфакторную аутентификацию — когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, необходимо ввести код подтверждения, который поступит на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение, такую функцию ищите в настройках.

Фото: Национальный банк Украины

Мошенники от имени государства, международных организаций и благотворительных фондов предлагают денежные выплаты

Мошенники распространяют сообщения по различным информационным каналам — в социальных сетях и мессенджерах — о возможности получения денежной помощи, в частности от государства, различных международных организаций и благотворительных фондов. В рассылках мошенники предлагают перейти по ссылкам, которые направляют на мошеннические сайты-приманки, похожие на настоящие сайты государственных органов, международных организаций, благотворительных фондов. На таких сайтах-приманках размещены ссылки на фишинговые ресурсы, стилизованные под страницы известных украинских банков, где необходимо авторизоваться и ввести мобильный номер телефона, пин-код, пароль к интернет-банкингу, смс-код от банка. Когда граждане вводят все данные, они автоматически становятся известны мошенникам.

Чтобы не попасть в сети мошенников, получайте информацию только из официальных источников. Если оформляли помощь, ожидайте уведомления о начислении в приложении вашего банка или на портале либо в приложении Дія.

Помните, если кто-то вам предлагает получить денежную помощь через чат-бот — это мошенническая схема, если для получения помощи необходимо оплатить государственную пошлину — это также мошенническая схема.

Если увидели информацию в Интернете о денежных выплатах, проверьте эту информацию на официальном сайте или позвоните на официальный номер телефона соответствующего учреждения.

Актуальные программы денежной помощи от ООН и партнеров

Случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли?

Немедленно заблокируйте карту. Если вы случайно сообщили мошеннику пароль к интернет-банкингу, немедленно заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. ( Звоните на «горячую линию» банка, указанную на обратной стороне карты, или через интернет-банкинг.)

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте Киберполиции.

Больше информации о правилах платежной безопасности — на сайте #ШахрайГудбай.

Эта публикация подготовлена Национальным банком Украины. Ее распространение осуществлено при поддержке Проекта USAID «Реформирование финансового сектора». Мнения, представленные в этой публикации, не обязательно отражают точку зрения USAID или Правительства США.