Мошенничество в Интернете: как уберечься?
Национальный банк Украины
86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошли в сети Интернет. Мошенники создают сайты, похожие на веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, взламывают аккаунты граждан.
Проверяйте сайты, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах
- Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей платежной карты или пароли к интернет-банкингу, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.
- Если необходимо перейти на сайт организации, адрес которого вы получили в ссылке, введите в поисковой системе название необходимого сайта, и только после этого переходите на веб-ресурс.
Обращайте внимание на протокол сайта
http — это ненадежный протокол, а следовательно, сайтом пользоваться нельзя;
https — нужно продолжить проверку сайта.
Также рекомендуется дополнительно проверять ссылки сомнительных сайтов:
- на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд»;
- через сервис CheckMyLink.
ВАЖНО! Схема мошенничества может быть абсолютно новой или хорошо скрытой. Поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд» и сервисе CheckMyLink, проводите также собственную проверку.
Мошенники от имени друзей просят о денежной помощи в социальных сетях
Мошенники взламывают учетные записи в социальных сетях и мессенджерах. Для этого распространяют фишинговые ссылки, например, как предложения принять участие в голосовании и тому подобное. Перейдя по ссылкам, пользователи вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.
Далее мошенники от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги и указывают номера своих карт, таким образом присваивая средства лиц, которые соглашаются их одолжить. Также могут делать публикации в социальных сетях от имени владельца страницы, где будут просить о денежной помощи в связи с различными сложными жизненными ситуациями.
Как избежать подобного мошенничества?
- Спросите у друга то, что знает только он и вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.
- Защитите свои страницы в социальных сетях от мошенников.
1. Создавайте сложные пароли. Сложный пароль может содержать:
- 8 и более символов;
- прописные и строчные буквы;
- цифры и специальные знаки/символы.
2. Создавайте разные пароли к электронной почте, мессенджерам, социальным сетям и интернет-банкингу.
3. Установите двухфакторную аутентификацию — когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, необходимо ввести код подтверждения, который поступит на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение, такую функцию ищите в настройках.
Мошенники от имени государства, международных организаций и благотворительных фондов предлагают денежные выплаты
Мошенники распространяют сообщения по различным информационным каналам — в социальных сетях и мессенджерах — о возможности получения денежной помощи, в частности от государства, различных международных организаций и благотворительных фондов. В рассылках мошенники предлагают перейти по ссылкам, которые направляют на мошеннические сайты-приманки, похожие на настоящие сайты государственных органов, международных организаций, благотворительных фондов. На таких сайтах-приманках размещены ссылки на фишинговые ресурсы, стилизованные под страницы известных украинских банков, где необходимо авторизоваться и ввести мобильный номер телефона, пин-код, пароль к интернет-банкингу, смс-код от банка. Когда граждане вводят все данные, они автоматически становятся известны мошенникам.
Чтобы не попасть в сети мошенников, получайте информацию только из официальных источников. Если оформляли помощь, ожидайте уведомления о начислении в приложении вашего банка или на портале либо в приложении Дія.
Помните, если кто-то вам предлагает получить денежную помощь через чат-бот — это мошенническая схема, если для получения помощи необходимо оплатить государственную пошлину — это также мошенническая схема.
Если увидели информацию в Интернете о денежных выплатах, проверьте эту информацию на официальном сайте или позвоните на официальный номер телефона соответствующего учреждения.
Актуальные программы денежной помощи от ООН и партнеров
Случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли?
- Немедленно заблокируйте карту. Если вы случайно сообщили мошеннику пароль к интернет-банкингу, немедленно заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. (Звоните на «горячую линию» банка, указанную на обратной стороне карты, или через интернет-банкинг.)
Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте Киберполиции.
Больше информации о правилах платежной безопасности — на сайте #ШахрайГудбай.
Эта публикация подготовлена Национальным банком Украины. Ее распространение осуществлено при поддержке Проекта USAID «Реформирование финансового сектора». Мнения, представленные в этой публикации, не обязательно отражают точку зрения USAID или Правительства США.