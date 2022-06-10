«На пороге вооруженные захватчики». Глава Ощадбанка рассказал, как работает банк на временно оккупированных территориях 10 июня, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Как работает Ощадбанк на временно оккупированных территориях (Фото:Ощадбанк / Flickr)

Отделения Ощадбанка на временно оккупированных территориях прекращают работу не в тот момент, когда в населенный пункт входят российские оккупанты.

Об этом в колонке для НВ Бизнес написал Сергей Наумов, глава правления Ощадбанка.

«Мы не работаем на временно оккупированных территориях, причем отделения прекращают работу не в тот момент, когда в населенный пункт входят захватчики. Пока они не трогают отделение, мы стараемся работать. Конечно, этому препятствует невозможность получать подкрепление наличными деньгами», — рассказал Наумов.

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По его словам, единственный путь собрать там наличные деньги — связаться с клиентами инкассации — торговыми предприятиями, чтобы раздать наличные деньги клиентам Ощадбанка, которые для этого выстраиваются в длинные очереди.

«Конечно, полностью спрос на наличные деньги мы обеспечить не в состоянии. В то же время до последнего дня работы коллеги делают все возможное, чтобы удовлетворить хотя бы часть потребностей клиентов», — рассказал Наумов.

Он объяснил, что работа отделения Ощадбанка завершается в тот момент, когда на его пороге появляются вооруженные захватчики.

«Чаще всего с брутальной бранью они предлагают работникам банка перейти на их сторону и продолжить работу в российском банковском учреждении. Это не срабатывает: подтвержденных фактов перехода наших коллег на сторону врага у нас нет. За этим следуют угрозы, после которых нашим коллегам ничего не остается, как под давлением отдать ключи от отделения и оставить его. Понятно, что все ценное оттуда в большинстве случаев вывезено банком заранее. Что дальше происходит в этих отделениях — нам известно только из открытых источников, как и всем остальным. Эту информацию мы кропотливо отслеживаем. Соответствующие заявления о понесенном ущербе направляются банком в правоохранительные органы», — сообщил Наумов.

Он также добавил, что, если вражеские войска отступают с захваченных территорий, Ощад постепенно возобновляет работу отделений.

«На деоккупированной территории мы уже возобновили работу 63 отделений: 13 учреждений на Киевщине, 18 — на Сумщине и 32 — на Черниговщине», — рассказал Наумов.

Полную версию колонки главы правления Ощадбака Сергея Наумова читайте по ссылке.

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