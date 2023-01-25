«Все требовали чучело медведя». Карьера Гороховского в ПриватБанке началась с выбивания долгов из россиян 25 января, 14:23 Эксклюзив NV Олег Гороховский, совладелец monobank (Фото:Александр Медведев / НВ)

Толчком для начала карьеры Олега Гороховского в ПриватБанке стала поездка в Пермь, где он выбивал долг из российского клиента.

Об этом эпизоде сооснователь monobank вспоминал в интервью Радио NV.

Он пошутил, что в самом начале карьеры в ПриватБанке «работал языком» — заклеивал конверты с письмами. А первым ответственным заданием для Гороховского, «еще почти студента», стала поездка в Пермь за возращением долгов от одного из российских клиентов банка. Тот рассчитался двумя грузовиками одежды, продав которую, удалось погасить долг.

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«Там еще было чучело медведя, стоящее в приемной этого банка. Такое огромное! — вспоминает Гороховский. — В перечне того, что я могу забрать и увезти в качестве расчета было большое чучело медведя. И все коллеги, когда я предоставил этот перечень для того, чтобы они выбрали, два дня смеялись и все требовали, чтобы я привез чучело медведя».

Отвечая на вопрос, не боялся ли Гороховский, что его в Сибири могли просто убить, банкир ответил: «Я нет, а моя мать волновалась. Я сейчас понимаю, что она беспокоилась. Я нет, я поехал делать карьеру».

Как известно, впоследствии Гороховский стал первым заместителем председателя правления ПриватБанка.

Полную текстовую версию интервью с Олегом Гороховским читайте здесь.