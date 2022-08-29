Доллар по 37 — существует. Почему украинцы не спешат покупать валюту фактически по официальному курсу? 29 августа, 11:16 Сюжет Эксклюзив НВ НБУ обещает продавать банкам валюту под депозиты населения (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Курс доллара в обменниках уже несколько недель держится свыше 40 грн/$. При этом соотечественники уже месяц могут приобрести валюту по курсу, приближенному к официальному, но есть нюансы. Как купить «доллар по 37» и почему украинцы не стоят за ним в очереди?



Месяц назад, с 21 июля, НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам в пределах ежемесячного лимита, эквивалентного 50 тыс. грн с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев.



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Ставки по коротким депозитам для вкладов в долларах и евро не очень привлекательны — гораздо меньше 1% и зачастую стремятся к нулю. Но главное не это: клиентов банков привлекает приближенный к официальному курс, по которому осуществляется операция.



Таким образом, НБУ пытается отучить украинцев от традиционных уличных «обменок». Однако пока привычка сильнее. Почему же так?



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