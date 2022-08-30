Военная хитрость. Как Игорь Коломойский может вернуть ПриватБанк

30 августа, 20:48
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Коломойский все еще хочет вернуть ПриватБанк (Фото:НВ)

Коломойский все еще хочет вернуть ПриватБанк (Фото:НВ)

Автор: Андрей Самофалов

Удивительно, но в этом ему могут помочь военное положение и решение Национального банка Украины

Игорь Коломойский открывает еще один фронт против государства. 30 августа Хозяйственный суд Киева планировал рассмотреть дело о признании незаконной национализации Приватбанка. Но перенес из-за неявки заявителей.

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Теги:   Игорь Коломойский Приватбанк Война России против Украины

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