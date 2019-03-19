Как частный инвестор может купить ОВГЗ и сколько можно заработать на этих ценных бумагах

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ОВГЗ – что это такое?

Все чаще в социальных сетях или в метрополитене можно увидеть рекламу, зазывающую рядовых вкладчиков вложить деньги в ОВГЗ. ОВГЗ – это украинские облигации внутреннего государственного займа.

Непопулярность украинских ОВГЗ среди мелких частных инвесторов в сравнении с банковскими депозитами подтверждает статистика. Как рассказал НВ Бизнес начальник департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко всего 0,86% (7,4 млрд грн) от общего объема рынка ОВГЗ (748,4 млрд грн) приходится на украинцев-физлиц. Тогда как на банковские депозиты в 2018 году граждане положили 268,9 млрд грн.

Итак, облигации внутреннего госзайма – это ценные бумаги, которые выпускает государство Украина в лице Министерство финансов для привлечения средств исключительно на внутреннем рынке. Полученные деньги направляются на обслуживание текущих долгов государства или других нужд, связанных с госбюджетом.

Украина обязана инвесторам в ОВГЗ выплатить их номинальную стоимость при погашении и доход, согласно условия размещения. Погашение ОВГЗ в полном объеме (100% суммы) гарантировано государством.

Начальник департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко назвал НВ Бизнес шесть основных преимуществ ОВГЗ перед банковским депозитом:

Надежность. Ни один банк в Украине не имеет рейтинг выше чем рейтинг государства, в котором этот банк работает. Рейтинг государственных облигаций самый высокий, чем рейтинг самого стабильного банка в Украине.

Гарантии. Государство, в рамках фонда гарантирования вкладов, гарантирует в случае банкротства банка, вкладчикам банка возврат средств до 200 тыс. грн. Исключением является государственный Ощадбанк, по которому государство гарантирует 100% возврата вкладов. С ОВГЗ ситуация кардинально иная, правительство гарантирует возврат 100% инвестиций по всем ОВГЗ.

Доходность. Доходность ОВГЗ в гривне равняется или выше учетной ставки НБУ (сейчас 18% - Авт.), по валюте колеблется в диапазоне от 4 до 7 % годовых. Ни один из надежных банков в Украине не может предложить аналогичные процентные ставки.

Налогообложение. Доход по ОВГЗ не облагается налогом, кроме военного сбора в размере 1,5%, в тоже время на доход от депозитных вкладов распространяется ставка налогообложения в размере 18%, а также военный сбор 1,5%.

Ликвидность. Срочные вклады в банках, как правило, оформляется на период от 3-х месяцев до 1-1,5 лет и не всегда могут быть расторгнутыми досрочно. В случае с ОВГЗ инвестор может в любой момент продать свои бумаги на вторичном рынке и получить средства на свой счет . Также держатель ОВГЗ регулярно получает выплату по купону с оговоренной доходностью.

Разнообразие. ОВГЗ эмитируются в гривне и долларах США. Инвестор может обеспечить себе высокую доходность, регулярные выплаты по купону и надежность в двух базовых валютах. Номинал одной ОВГЗ в гривне – 1000 грн, одной ОВГЗ в долларах США – $1 000.