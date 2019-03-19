Как частный инвестор может купить ОВГЗ и сколько можно заработать на этих ценных бумагах
Вчера, 09:301683
Вчера, 09:301683
Все чаще в социальных сетях или в метрополитене можно увидеть рекламу, зазывающую рядовых вкладчиков вложить деньги в ОВГЗ. ОВГЗ – это украинские облигации внутреннего государственного займа.
Непопулярность украинских ОВГЗ среди мелких частных инвесторов в сравнении с банковскими депозитами подтверждает статистика. Как рассказал НВ Бизнес начальник департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко всего 0,86% (7,4 млрд грн) от общего объема рынка ОВГЗ (748,4 млрд грн) приходится на украинцев-физлиц. Тогда как на банковские депозиты в 2018 году граждане положили 268,9 млрд грн.
Итак, облигации внутреннего госзайма – это ценные бумаги, которые выпускает государство Украина в лице Министерство финансов для привлечения средств исключительно на внутреннем рынке. Полученные деньги направляются на обслуживание текущих долгов государства или других нужд, связанных с госбюджетом.
Украина обязана инвесторам в ОВГЗ выплатить их номинальную стоимость при погашении и доход, согласно условия размещения. Погашение ОВГЗ в полном объеме (100% суммы) гарантировано государством.
Начальник департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко назвал НВ Бизнес шесть основных преимуществ ОВГЗ перед банковским депозитом:
Надежность. Ни один банк в Украине не имеет рейтинг выше чем рейтинг государства, в котором этот банк работает. Рейтинг государственных облигаций самый высокий, чем рейтинг самого стабильного банка в Украине.
Гарантии. Государство, в рамках фонда гарантирования вкладов, гарантирует в случае банкротства банка, вкладчикам банка возврат средств до 200 тыс. грн. Исключением является государственный Ощадбанк, по которому государство гарантирует 100% возврата вкладов. С ОВГЗ ситуация кардинально иная, правительство гарантирует возврат 100% инвестиций по всем ОВГЗ.
Доходность. Доходность ОВГЗ в гривне равняется или выше учетной ставки НБУ (сейчас 18% - Авт.), по валюте колеблется в диапазоне от 4 до 7 % годовых. Ни один из надежных банков в Украине не может предложить аналогичные процентные ставки.
Налогообложение. Доход по ОВГЗ не облагается налогом, кроме военного сбора в размере 1,5%, в тоже время на доход от депозитных вкладов распространяется ставка налогообложения в размере 18%, а также военный сбор 1,5%.
Ликвидность. Срочные вклады в банках, как правило, оформляется на период от 3-х месяцев до 1-1,5 лет и не всегда могут быть расторгнутыми досрочно. В случае с ОВГЗ инвестор может в любой момент продать свои бумаги на вторичном рынке и получить средства на свой счет . Также держатель ОВГЗ регулярно получает выплату по купону с оговоренной доходностью.
Разнообразие. ОВГЗ эмитируются в гривне и долларах США. Инвестор может обеспечить себе высокую доходность, регулярные выплаты по купону и надежность в двух базовых валютах. Номинал одной ОВГЗ в гривне – 1000 грн, одной ОВГЗ в долларах США – $1 000.
Информацию о торгах ОВГЗ можно получить на официальном сайте Минфина и сайтах фондовых бирж (ПФТС, Перспектива), банков и торговцев ценными бумагами. «С конца февраля такая информация также доступна для клиентов в веб версии Приват24», - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.
Кроме того, по словам Игоря Левченко из Ukrsibbank BNP Paribas Group, банки обычно информируют клиентов, которые готовы покупать ОВГЗ о проводимых первичных аукционах или котировках на вторичном рынке.
Законодательством не установлена минимальная сумма для инвестиций, но отдельные финансовые учреждения устанавливают такой минимум, утверждает начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Данил Меркулов.
«При покупке ОВГЗ клиент несёт расходы на оплату услуг дилера/брокера и на оплату других сопутствующих комиссий. Кроме того, покупка ценных бумаг более затратная по времени в сравнении с депозитными операциями. Поэтому целесообразно инвестировать в ОВГЗ сумму от эквивалента 1 млн грн», - сказал банкир.
По словам Пахачук, в ПриватБанке также лимит для инвестиций в ОВГЗ составляет 1 млн грн, который обоснован экономической выгодой для клиента. «Непрофильный инвестор часто не разбирается и не понимает какая будет итоговая сумма комиссий за весь период от начала приобретения ОВГЗ и до момента выхода с инвестиции. Поэтому мы сразу рекомендуем клиентам заходить с суммой от 1 млн грн», - отметила она.
Формально, рассказывает Игорь Левченко, номинал ОВГЗ - 1 тыс грн и $1 тыс. Но для того, чтобы оптимизировать накладные расходы и комиссии, которые будут связаны с покупкой ОВГЗ, лучше начинать с инвестиции от 200-300 тыс грн.
Инвестировать в ОВГЗ могут как физические, так и юридические лица. «Покупать и продавать ОВГЗ можно на торговых площадках фондовых бирж. Но доступ к ним есть только у профессиональных участников фондового рынка - торговцев ценными бумагами», - говорит Пахачук из ПриватБанка. А также у банков - первичных дилеров, список которых размещен на сайте Минфина: Укргазбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Ситибанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Альфа-банк, Кредобанк, Пивденный.
Перед покупкой инвестору необходимо пройти процедуру индентификации и верификации согласно действующего законодательства Украины, подтвердить источники происхождения денег. Далее, определившись с тем, через кого вы будет инвестировать в ОВГЗ, открываем текущий банковский счет в национальной валюте и счет в ценных бумагах.
Для открытия этих счетов необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и документы, которые будут подтверждать происхождение средств для покупки ОВГЗ - обычно это справка о заработной плате или декларация о полученных доходах.
После зачисления денег на текущий счёт клиента, заключается договор на покупку ОВГЗ. «Вся процедура может занять от нескольких дней до пары недель времени. Все зависит от того как оперативно клиент предоставляет необходимые документы и информацию. Сама сделка покупки ОВГЗ проводится в день заключения договора», - сказала Пахачук.
При покупке ОВГЗ в иностранной валюте нужно также открыть и текущий счёт в долларах США или евро. «Часто операции с ЦБ находятся под усиленным контролем, а это значит, что при их проведении осуществляется более углубленный анализ документов, подтверждающих источники доходов клиента. В остальном пакет документов идентичен тому, который необходим для открытия текущего счета», - говорит Меркулов из Ощадбанка.
Если вы решили покупать ОВГЗ, то планируйте сделку заранее оставьте себе зазор по времени в 7-10 дней, рекомендует Меркулов.
Клиент несёт расходы на оплату услуг депозитария и комиссий за проведение других сопутствующих операций. «Совокупный размер комиссий может быть чувствительным для клиента», - отметил Меркулов.
Комиссия банка за покупку ОВГЗ на аукционе Мифина на сумму до 3 млн грн составит около 0,2% от суммы, но не менее 1 500 грн. От 3 млн грн до 50 млн грн — порядка 0,1% от суммы и 0,05% от суммы покупки свыше 50 млн грн.
Открытие счета в ценных бумагах обойдется в пределах 500 грн. Хранение ЦБ на счету — 0,5% от номинальной стоимости, но не менее 300 грн и не более 600 грн в месяц. Зачисление и списание ЦБ на счету — 0,05% от их номинальной стоимости, но менее чем стоимость операции зачисления в депозитарии НБУ + 100,00 грн и не более 1000 грн.
Выплата дохода, погашение ЦБ — 1% от суммы, но не менее 30 грн и не более 500 грн.
Пример
Покупка ОВГЗ с погашением через год на 200 тыс. грн. Комиссия банка за участие в аукционе Мифина – 4 тыс. грн, хранение ЦБ обойдется в 1 тыс. грн в месяц, зачисление/списание – 100 грн, погашение – 1 тыс. Итого, затраты около 15 тыс. грн в год. При процентной ставке в 19,5% в гривне, ваша прибыль, после уплаты 1,5% военного сбора составит 23415 грн.
Проценты по ОВГЗ выплачиваются согласно условий выпуска каждой конкретной бумаги. Если облигации краткосрочные (срок погашения до одного года) то проценты выплачиваются в конце срока погашения. Если средне или долгосрочные, то погашение купона - раз в полгода. «Проценты выплачиваются на счёт, указанный клиентом в договоре купли-продажи ОВГЗ с периодичностью, определённой условиями аукциона (ежеквартально или в момент погашения ОВГЗ)», - уточнил Меркулов.
По словам Левченко, в случае покупки валютных ОВГЗ, купон выплачивается в валюте бумаги.
Галина Пахачук говорит, что, если вы хотите инвестировать в национальной валюте, то сегодня наиболее высокие доходности по краткосрочным ОВГЗ со сроками погашения до 3-х месяцев. Максимальные доходности на аукционе Минфина по ним могут составлять до 19,5% годовых. «Если же вы планируете покупку ОВГЗ эмитированных в иностранной валюте, например, в долларах США, то лучше рассмотреть облигации со сроками погашения через 1-2 года. По таким облигациям доходность может составить от 7,25% до 7,5% годовых», - говорит банкир.
Банкиры рекомендуют придерживаться принципа диверсификации инвестиций. Портфель из ОВГЗ может быть диверсифицирован как по валюте вложений, так и по срокам погашения облигаций.
«Государство дает гарантии на погашение номинальной стоимости и купонного дохода по ОВГЗ. И как показала история - даже если будет дефолт страны бумаги все равно будут погашены, - утверждает Пахачук из ПриватБанка.
Риск есть только изменения доходности на вторичном рынке - ОВГЗ могут упасть в цене. Если инвестор захочет выйти из инвестиции раньше срока погашения бумаги, то может понести убытки. «Стоимость таких ЦБ на вторичном рынке может колебаться в зависимости от различных причин политического и экономического характера. Кроме того, нужно учитывать, что продажа ОВГЗ на вторичном рынке осуществляется в национальной валюте. Всё это может повлиять на цену продажи бумаг при досрочном выходе из инвестиций» - сказал Меркулов.
По словам Левченко, в истории независимой Украины не было случаев дефолта ни по внутренним, ни по внешним обязательствам, государство всегда погашало ОВГЗ.
Существует также риск не заработать деньги на ОВГЗ. Такой сценарий возможен в случае резкой девальвации гривни и резкого роста инфляции. Однако, такие вещи не происходят одномоментно и точно не угрожают номинированным в валюте ОВГЗ.
Процедура продажи ОВГЗ практически идентична покупке. Для начала клиенту необходимо пройти процедуру идентификации и верификации согласно действующего законодательства Украины. Если клиент состоит в браке либо проживает в гражданском, то потребуется согласие супруга/супруги на продажу облигаций. Далее заключается договор на продажу бумаг и проводится операция.
Автор: Петр Шевченко