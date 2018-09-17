Кабмин спрогнозировал падение курса гривни в 2019 году

Прогнозный курс гривни на конец 2019 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2019 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 29,4 грн/$1.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9000, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Так, в документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/$1.

В настоящее время официальный курс гривни составляет 28,15 грн/$1.

Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.

"Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%", – говорится в документе.

Ранее в Минфине также спрогнозировали, что курс гривни в 2019 году может быть на уровне 29,4 грн/$1. Однако, как утверждало министерсство, перед этим может произойти девальвация нацвалюты до 30,1 грн/$ в текущем году.