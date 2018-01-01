Кабмин сменил должность одного из заместителей главы Минфина Сегодня, 11:42 32 Цей матеріал також доступний українською Гелетий вместо банков будет курировать в Минфине евроинтеграцию Фото: Перша Шпальта

Кабинет министров провел перестановку в руководстве Министерства финансов, изменив должность одного из заместителей главы ведомства, а именно Юрию Гелетию.

Соответствующие распоряжения №939-р №940-р правительство утвердило 5 декабря.

Первым из них Кабмин сначала освободил Гелетия от должности замминистра, вторым переназначил его, однако уже на другое направление - евроинтеграцию. До этого Гелетий отвечал в Минфине за работу госбанков.

"Назначить Гелетия Юрия Игоревича заместителем Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в документе.

Напомним, Гелетий был назначен на должность заместителя министра финансов 4 июля по представлению главы ведомства Оксаны Маркаровой после того, как ушла команда бывшего главы Минфина Александра Данилюка.

До этого, с октября 2015 года Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики министерства, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынков финансовых услуг и ценных бумаг.