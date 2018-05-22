Южанина назвала причины блокирования МВФ налога на выведный капитал

Классический налог на прибыль изменился и он меняется в худшую сторону по уплате в других странах

Причиной блокирования Международним валютним фондом (МВФ) налога на выведный капитал являются недостатки работы исполнительной ветви власти.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире Радио НВ.

"Закон о выведен капитал касается недостатков работы нашей исполнительной ветви власти. Мы должны постоянно доказывать о том, что налог на выведен капитал нам нужен", - сказала она.

Кроме того, она добавила, что нужно интегрировать налог на выведен капитал с действующим кодексом и нормами.

"Очень много изменений внеслося в Налоговый кодекс. И нам нужно было интегрировать налог на выведеный капитал с действующим кодексом и нормами. Это все сделано", - сказала Южанина.

Она также отметила, что закон не был подписан президентом, так как надо было продолжить консультации с МВФ.

Кроме того, Южанина добавила, что классический налог на прибыль изменился и он меняется в худшую сторону по уплате не только в Украине, но и в других странах.

"Учитывая нашу ментальность, экономику нам нужно переходить к налогу на выведен капитал", - подчеркнула она.

Напомним, в начале декабря 2017 года Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

В марте в МВФ рассказали о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал. Кроме того, фонд настоятельно рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.