Япония потеряла более полумиллиарда долларов в криптовалютах из-за хакеров

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Объем украденных криптосредств значительно увеличился
Фото: pixabay / BenjaminNelan

Объем украденных криптосредств значительно увеличился

В Японии хакеры похитили криптовалюты на 60,5 млрд иен, или около $540 млн, в ходе 158 нападений по итогам первого полугодия 2018 года.

Такие данные обнародовало Агентство национальной полиции Японии (NPA), пишет местное издание Asahi Shimbun.

Число кибератак на криптовалютные кошельки и платформы выросло втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, когда было украдено $5,9 млн в криптовалютах в ходе 149 эпизодов.

Такие данные полиция обнародовала после того, как стало известно о новом взломе и краже около $60 млн со счетов одной из японских криптобирж.

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