"Я сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то останется в одних трусах" – Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что взяла персональную гарантию с бизнесмена Константина Жеваго по кредитам рефинансирования.

"Мы помогали Жеваго с рефинансированием, взяли у него в залог Белоцерковскую ТЭЦ. Я тогда сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то все его активы уйдут в пользу государства и он останется в одних трусах. В чем он остался? У него все есть. Где персональные гарантии? Все они оспорены в судах. Вы понимаете, какой беспредел у нас в стране?", – сказала она.

Она добавила, что у Нацбанка появились в залоге реальные активы Приватбанка – активы третьих лиц, которых в банке никогда не было. При этом, она уточнила, что ранее в НБУ не было реальной оценки активов и не было персональных гарантий.

"Мы ввели новые правила по наилучшим международным стандартам. Мы взяли персональные гарантии всем имуществом у Жеваго, Коломойского, Бахматюка. Они должны были всем своим имуществом отвечать, даже часами. Но никто ничем не ответил", – сетует Гонтарева.

Константин Жеваго в этом году оказался на 7-й строчке рейтинга ТОП-100 самых богатых от НВ, – эксперты оценили его активы в $1,1 млрд. За год его состояние сократилось на четверть, но бизнесмен не покинул клуб долларовых миллиардеров. Он владеет мажоритарным пакетом горно-рудной компании Ferrexpo, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. Среди активов предпринимателя автомобилестроительный завод КрАЗ, фармкомпания Артериум и другие.

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время№40 от 1 ноября 2018 года