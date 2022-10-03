Из-за «опустошающего» наплыва россиян. Финляндия прекратила принимать карты UnionPay 3 октября, 12:34 Использование карт UnionPay более недоступно в банкоматах Финляндии из-за наплыва россиян (Фото:coindesk.com)

С 3 октября финская сеть банкоматов Nosto перестала обслуживать карты UnionPay.

Это была единственная сеть в Финляндии, работавшая с китайской платежной системой. Решение было принято из-за повышенного спроса на наличные со стороны россиян, пишет Коммерсантъ.

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Компания Nokas CMS, владеющая банкоматами, заявила, что в последние недели граждане РФ «опустошали» банкоматы на восточной границе Финляндии «за считанные часы».

«В худшем случае суммы снятых наличных были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие покупки в Финляндии», — рассказал представитель компании Ристо Лепо.

Ранее финское издание Yle писало о том, что суммы снятых средств с карт UnionPay увеличились в сотни раз по сравнению с 2021 годом, достигая десятков тысяч евро с одной карты.

В Nokas CMS заявляли, что компания не успевает пополнять банкоматы, из-за чего страдают граждане Финляндии.

«Основная функция банкоматов в Финляндии — обслуживать финнов, нуждающихся в наличных деньгах», — заявлял Ристо Лепо.

Nokas CMS принадлежит более 500 банкоматов Nosto в Финляндии. В стране также есть банкоматы Otto, но они не принимают карты UnionPay.

Как сообщалось, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины глобальные финансовые компании, такие как Visa, American Express и Mastercard, перестали выдавать кредитные и платежные карты россиянам, что вынудило их массово использовать UnionPay.

В начале сентября стало известно, что UnionPay также ограничила работу с подсанкционными российскими банками.

Также сообщалось, что Финляндия с 30 сентября приостановила выдачу туристических виз россиянам.