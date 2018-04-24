Из НБУ уволился главный эксперт по надзору за банками

Из Национального банка Украины (НБУ) уволился главный эксперт департамента банковского надзора НБУ Юрий Блащук.

Об этом сам Блащук сообщил в комментарии FinClub.

"Я действительно уволился. Я пришел в НБУ на волне Майдана с целью помочь в сложное для всех время. Отработал 3 года и теперь могу возвращаться к основной работе в наблюдательных советах коммерческих банков", – сообщил он.

Юрий Блащук до последнего времени был главным экспертом департамента банковского надзора НБУ, он также был куратором Приватбанка накануне его национализации. Кроме того, был советником министра финансов по банковским вопросам.

Перед этим, с 2008 по 2014 годы был главой и членом наблюдательного совета Платинум Банка, в котором также работала нынешняя первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Кроме того, с 2009 года Блащук паралельно является членом наблюдательного совета молдавского FinComBank.

Еще ранее, с 1998 по 2004 он был главой правления Всеукраинского Акционерного банка, с 2005 по 2008 руководил Международным ипотечным банком.