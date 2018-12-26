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Из Инвестбанка вывели 200 млн гривен через фиктивные фирмы - Фонд гарантирования вкладов

Сегодня, 16:04
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Инвестбанк составил кредитных договоров с фиктивными фирмами на 200 млн гривен

Руководство ПАО Инвестбанк путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности вывело сотни миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют результаты анализа финансовых операций, проведенного уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов в связи с признанием банка неплатежеспособным 15 декабря 2016 года.

Как сообщается, для обеспечения кредитных договоров фиктивные фирмы передавали Инвестбанку неликвидные земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Бориспольского района Киевской области, оценка которых была значительно завышенной.

В частности, одному из таких предприятий, например, был предоставлен кредит, который в 13 раз превышал годовой оборот его денежных средств.

Еще одной фирме, в штате которой работал всего один человек, была открыта возобновляемая кредитная линия в размере $400 тысяч.

Кроме того, банком заключались многочисленные договоры с фиктивной страховой компанией и проводились закупки консультационных услуг, единственным подтверждением предоставления которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты.

Таким образом общая задолженность таких предприятий перед Инвестбанком составила около 200 млн гривен.

При этом, как отмечают в ФГВ, в результате ликвидации и продажи имущества финансового учреждения из заявленных кредиторами требований на общую сумму 206,58 млн гривен удалось погасить лишь 5,79 млн гривен.

Теги:   Фиктивные компании Инвестбанк Неплатежеспособность Фонд гарантирования вкладов Банки

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