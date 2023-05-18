Raiffeisen зашевелился. Последний европейский банк уходит из Беларуси — СМИ 18 мая, 18:38 Raiffeisen Bank собирается свернуть деятельность в Беларуси (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

Австрийская группа Raiffeisen Bank International с 31 июля прекратит все корреспондентские отношения с белорусскими банками.

Как сообщает белорусское оппозиционное издание Наша Ніва со ссылкой на собственные источники, материнская банковская группа разослала белорусским банкам сообщение о том, что с августа прекращает с ними корреспондентские отношения.

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«Это означает, что закрывается один из последних каналов движения денег на Запад и с Запада», — отметило издание.

Собеседники в банковских кругах сообщили НН, что 15 мая, австрийский Raiffeisen Bank проинформировал руководство белорусских банков о том, что с 31 июля прекращает сотрудничество со всеми банками в белорусской юрисдикции.

Райффайзен оставался последним банком, который корреспондировал белорусским банкам при направлении платежей в Европу, а также приеме платежей оттуда.

«Через Райффайзен работали почти все. Это очень усложняет и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги», — рассказал сотрудник одного из банков Беларуси.

«Если объяснять движение денег ассоциативно, то раньше мы летали в Вильнюс прямым рейсом, потом начали летать в Вильнюс через Вену, а сейчас мы долетим до Вильнюса только с несколькими пересадками через Астану или Ереван. А если конечная цель „полета“ какая-нибудь Албания, то полет может вообще стать бесконечным», — добавил он.

«Фактически бизнес имеет пару месяцев, чтобы придумать новую схему расчетов с партнерами. Кто-то уже ранее вывел свою внешнеэкономическую деятельность в другую юрисдикцию, но нет никаких гарантий, что нас в итоге не „попросят“ и из условного Казахстана, потому что американцы и европейцы усиливают давление на тех, кто помогает обходить санкции» — резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen приостановил корсчета всех банков в РФ кроме своего российского подразделения.