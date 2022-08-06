Италия предоставит Украине льготный кредит на сумму 200 миллионов евро

6 августа, 02:34
Кредит пойдет на зарплаты учителям (Фото:НБУ/Flickr)

Кредит пойдет на зарплаты учителям (Фото:НБУ/Flickr)

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Италия предоставит Украине льготный кредит на сумму в 200 миллионов евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кредит предоставляется сроком на 15 лет со льготным периодом отсрочки погашения 7,5 лет. Деньги пойдут на зарплаты учителям.

«Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. И сегодня я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы», — заявил Марченко.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Кредиты Кредит Минфин Украины Учителя Сергей Марченко

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