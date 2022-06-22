Ирландия заморозила более €1,7 млрд российских активов

22 июня, 05:46
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Сумма актуальна и базируется на информации Центрального банка страны (Фото:gdtography/pexels)

Сумма актуальна и базируется на информации Центрального банка страны (Фото:gdtography/pexels)

Ирландия заморозила банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро. В частности, речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

Об этом сообщает издание Irish Times со ссылкой на министерство иностранных дел Ирландии.

По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, заявленная сумма актуальна и основывается на информации Центрального банка страны.

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Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в разных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

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Центральный банк Ирландии разослал соответствующие письма деловым и профессиональным организациям страны, чтобы напомнить об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.

Редактор: Дарья Харченко

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