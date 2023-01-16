«Деньги должны идти на восстановление Украины, а не на создание нового поколения олигархов», — Ярослава Джонсон о Давосе, войне, инвестициях 16 января, 11:00 Эксклюзив NV Ярослава Джонсон (Фото:Личный архив Джонсон)

Президент и главный исполнительный директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон в интервью NV Бизнес рассказала о своих ожиданиях от Давоса, что нужно для восстановления Украины, об инвестициях во время войны

Ярослава Джонсон — дочь украинских эмигрантов в США. Ее отец во время Великой Отечественной войны находился в рядах УПА. Осенью 1944 года семья покинула Украину.

Известная сегодня юристка и миллионерша начала карьеру в градостроительной компании в Вашингтоне. После распада Советского Союза Джонсон в начале 1992 переехала на проживание в Украину. Впоследствии основала и возглавила Американско-украинский совет по бизнесу. Благодаря этой организации состоялся первый визит в США президента Украины Леонида Кравчука в декабре 1991 года.

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Джонсон способствовала американским фирмам заходить на рынок Украины. Весной 1993 г. открыла киевский офис своей американской юридической компании. Ее компания консультировала ряд международных корпораций (в частности, Монсанто, Филип Морис, Крафт Фудз, Макдональдс, Эйти-эн-ти, Креди Агриколь, ВизЭир Груп, ИБиаРДи и ИеФСи и т. д. ), которые открыли филиалы в Украине и инвестировать в местные предприятия.



В 1994 году президент США Билл Клинтон назначил Джонсон членом Совета директоров Western NIS Enterprise Fund. В 2015 году она была назначена президентом и главным исполнительным директором этого фонда.

В интервью NV Бизнес Ярослава Джонсон рассказала, как изменился акцент Украинского дома в Давосе во время войны, какие практические цели в Давосе поставлены в этом году, как иностранные инвесторы воспринимают войну в Украине, что является залогом восстановления Украины и об инвестициях во время войны.

Какова цель Украинского дома в Давосе в этом году?

Мы основали украинский дом 5 лет назад. Наша цель — привлекать инвестиции в Украину. Показать, что Украина креативная и инновационная. Очевидно, война изменила это в какой-то степени. Украина и дальше нуждается в инвестициях, но на первом плане теперь есть война, будущее существование Украины и как обеспечить ее успешность и процветание как независимого демократического государства для будущих поколений. Мы также будем говорить и об инвестициях, но они отошли на второй план, потому что победа Украины важнее.

Какие практические цели будут ставиться украинскими участниками в Давосе сейчас?