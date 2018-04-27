Иностранцы начали выводить деньги из украинских облигаций

26 апреля портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) – до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц сократился на 1,1 млрд грн (минус 4%) – до 27,1 млрд грн, тогда как в собственности банков Украины вырос на 0,026 млрд грн – до 347,7 млрд грн, физлиц – на 0,018 млрд грн (на 0,7%), до 2,5 млрд грн.

Суммарный портфель ОВГЗ сократился на 2,7 млрд грн (на 0,4%) – до 739,6 млрд грн.