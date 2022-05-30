Готовьтесь к худшему. Глава НБУ прогнозирует инфляцию свыше 20% 30 мая, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Шевченко, глава НБУ (Фото:НБУ / Flickr)

Инфляция в Украине по итогам мая составит 17%, к концу года превысит 20%.

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Об этом в глава НБУ Кирилл Шевченко написал в колонке для ZN.ua.



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По словам Шевченко, темпы роста потребительских цен составили 16,4% в апреле и составят 17% по итогам мая. По оценке НБУ к концу года инфляция превысит 20%.

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Глава НБУ отметил, что прогнозный темп роста потребительских цен должен служить для Министерства финансов ориентиром относительно ставки доходности по гривневым ОВГЗ.

При этом доходность выпускаемых министерством облигаций составляет от 9,5% до 11,5%, отметил Шевченко.

По мнению главы Нацбанка, Минфину следует повысить ставки доходности ОВГЗ, что будет благоприятствовать росту процентных ставок по депозитам.

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