Готовьтесь к худшему. Глава НБУ прогнозирует инфляцию свыше 20%
Кирилл Шевченко, глава НБУ (Фото:НБУ / Flickr)
Инфляция в Украине по итогам мая составит 17%, к концу года превысит 20%.
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Об этом в глава НБУ Кирилл Шевченко написал в колонке для ZN.ua.
По словам Шевченко, темпы роста потребительских цен составили 16,4% в апреле и составят 17% по итогам мая. По оценке НБУ к концу года инфляция превысит 20%.
Глава НБУ отметил, что прогнозный темп роста потребительских цен должен служить для Министерства финансов ориентиром относительно ставки доходности по гривневым ОВГЗ.
При этом доходность выпускаемых министерством облигаций составляет от 9,5% до 11,5%, отметил Шевченко.
По мнению главы Нацбанка, Минфину следует повысить ставки доходности ОВГЗ, что будет благоприятствовать росту процентных ставок по депозитам.
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