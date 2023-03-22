«Доходность депозитов должна расти». Андрей Пышный о снятии валютных ограничений, быстрых деньгах для банков и миллиардах от МВФ — интервью NV 22 марта, 15:45 Эксклюзив NV Андрей Пышный (Фото:NV/Александр Медведев)

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал NV Бизнес о сохранении учетной ставки, будущем ставок по депозитам, условиях снятия валютных ограничений, деталях результатов последней миссии МВФ в Украине о выделении $15 млрд.

Первую часть интервью с главой НБУ о проблемах для европейских банков в России, МВФ, отношениях с ОП, обновлении команды, очистке рынка и борьбе с коррупцией читайте здесь.



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Во второй части интервью NV Бизнес глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал о том, почему принято решение сохранить учетную ставку и снизить ставки по депозитам овернайт, могут ли банки еще повышать ставки по депозитам, при каких условиях будут сняты валютные ограничения, о деталях результатов последней миссии МВФ в Украине.

Часть вопросов и ответов была актуализирована в ходе уточнения материала.

Об учетной ставке НБУ, ставках овернайт и депозитных сертификатах

Инфляция замедляется, гривня укрепляется. Почему вы сохраняете учетную ставку неизменной?