Борьба за правое дело. Что говорит экономическая история о попытке центробанков в 2023 году обуздать инфляцию? — The Economist 13 февраля, 19:21 Эксклюзив NV Прогнозы Федерального резерва США (на фото его штаб-квартира) начали указывать на рост безработицы в 2023 году (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Редактор раздела The Economist Торговля и международная экономика Райан Авент рассказывает о том, почему борьба с инфляцией в 2023 году, скорее всего, приведет к рецессии.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У світі монетарної політики є таке прислів'я: тільки яструби [прихильники жорсткої політики] потрапляють до центробанківського раю. Серед чоловіків і жінок, на яких було покладено відповідальність керувати грошима своїх держав, хоробрість притримати економіку, що надто швидко зростає — а це, як колись висловився один голова Федерального резерву, все одно що забрати чашу з пуншем у той самий момент, коли вечірка у самому розпалі, — одна з рис, що викликають найбільше захоплення. Однак протягом 20 років до пандемії найгострішими макроекономічними проблемами багатьох великих економік світу були слабке зростання й низька інфляція. Тож керівники центральних банків були жорстоко позбавлені нагоди показово-доброчесно забрати чашу з пуншем.

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Однак тепер різке й невпинне зростання інфляції, що почалося 2021 року, дало центральним банкірам привід показати себе. У 2023 році більшість країн візьмуть інфляцію під контроль, хоча й не без серйозних зусиль. Проблема набула тривожних масштабів у 2022-му через вторгнення Росії в Україну, що підштовхнуло вгору ціни на продовольство та енергію. Чимало економік пережили зростання інфляції до рівнів, небачених протягом десятиліть. Темпи зростання споживчих цін сягнули піка в 9% у США, склали рекордні 10,7% у єврозоні та набагато більше в кількох особливо неблагополучних економіках, що розвиваються.