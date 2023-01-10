Средняя температура по палате. Шмыгаль рассказал, насколько выросли пенсии украинцев в 2022 году 10 января, 19:26 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Пенсии в Украине в 2022 году выросли в среднем на 16%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В 2022 году пенсии проиндексированы и в среднем выросли на 16%. По инициативе президента Владимира Зеленского для людей в возрасте 70−75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн, для пенсионеров в возрасте 75−80 лет — 400 грн, для людей в возрасте 80+ - до 500 грн», — цитирует заявление премьера на заседании Кабинета министров 10 января Интерфакс-Украина.

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При этом, по официальным данным, инфляция в Украине по итогам 2022 года составляет 26,6%.

По словам премьера, в 2022 году около 11 млн пенсионеров получили пенсионные выплаты на общую сумму более 575 млрд грн.

«Это произошло благодаря добросовестной уплате ЕСВ работодателями: Пенсионный фонд получил более 375 млрд грн. Это почти на 6% больше, чем было запланировано», — отметил он.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что 2,5 млн домохозяйств в прошлом году получили жилищные субсидии на сумму 24,7 млрд грн, а еще 12,7 млрд грн были предоставлены в качестве льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Среди прочего, по его словам, в 2022 году государство выплатило: 10,2 млрд грн пособия при рождении ребенка; 13,7 млрд грн малообеспеченным семьям; 14,8 млрд грн лицам с инвалидностью, в том числе детям; 5,5 млрд грн многодетным семьям; 29 млрд грн в качестве пособия по социальному страхованию, из которых более 12 млрд грн — это больничные.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в марте 2023 года украинцам проиндексируют пенсии. Размер индексации она не назвала.