После двух сорванных сделок. Потерпев неудачи с Ахметовым и Фиалой, польский холдинг отказался продавать украинский Идея Банк 26 августа, 20:04 Идея Банк дважды был близок в продаже (Фото:Idea Bank / Facebook)

Польский Getin Holding S.A. отказался от планов продаж украинского дочернего банка Идея Банк в условиях продолжающейся военной агрессии РФ против Украины.

Ранее Getin Holding расторг с банком ПУМБ Рината Ахметова договор купли-продажи 100% акций Идея Банка в связи с невыполнением до 25 февраля всех его условий.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией в Украине и невозможностью продажи Идея Банка план продажи банка был отменен, а активы и обязательства украинских компаний больше не классифицируются как предназначенные для продажи», — цитирует Интерфакс-Украина сообщение Getin Holding.

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Согласно ему, продолжающаяся война в Украине отражается на перспективах бизнеса холдинга.

После проведенных стресс-тестов на консолидированном уровне был признан убыток от обесценения украинских активов (помимо банка к ним относится киевская финкомпания ООО Нью Финанс Сервис) в 230,58 млн польских злотых (около $48,5 млн по текущему курсу) по итогам первого полугодия 2022 года.

Как сообщалось, в конце февраля Getin Holding уведомил, что ему во второй раз не удалось продать Идея Банк.

Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение (conditional agreement) об условиях продажи 100% акций банку ПУМБ было расторгнуто в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля.

Идея Банк (ранее — Плюс Банк) основан в 1989 году. В 2021 году его чистая прибыль составила 581,07 млн грн.

По данным НБУ по состоянию на 1 июля 2022 года Идея Банк занимал 31-е место по активам среди 68 действовавших в стране банков (9,82 млрд грн).

Ранее, в июне 2020 года, была расторгнута сделка по продаже Идея Банка экс-главе правления Альфа-Банка Ивану Свитеку и украинской инвесткомпании Dragon Capital.

Позже Dragon Capital со Свитеком купили Юнекс Банк у Смарт-Холдинга Вадима Новинского.

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