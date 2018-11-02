Гривня пошла в наступление. Каким будет курс доллара до 9 ноября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник на межбанке гривня смогла потеснить обе основных мировых валюты – доллар и евро, но по разным причинам. По доллару падение котировок произошло сугубо за счет внутренних факторов – резкого снижения ликвидности в банковской системе. Казначейство возместило значительные суммы НДС, но НБУ продал на рынке депсертификаты в общей сложности в 2 раза превышавшие возмещенный НДС, что привело к снижению ликвидности в банковской системе. В результате этого на рынке возник ситуативный перекос спроса и предложения в пользу гривни – валюты продавали больше, чем ее могли купить. В результате – курс доллара упал. На рынок с выкупом излишков доллара вышел НБУ в анонимном режиме через Matching. По евро сработали международные факторы – валютные ралли по европейской валюте немедленно отражались на украинском межбанке в виде пересчета котировок относительно гривни через кросс-курсы пар евро/доллар и доллар/гривня.

Во вторник на валютном рынке опять преобладали "медвежьи" настроения по доллару и евро. Причины укрепления гривни оставались теми же. По доллару проседание курса произошло за счет гривневого голода у большинства игроков на фоне активных распродаж валюты крупными экспортерами. Им нужна гривня для расчетов с украинскими контрагентами и одних обязательных продаж им не хватило. Госказначейство не было особо щедрым по возмещениям НДС (после пятничного вливания сразу около 5,6 млрд грн) и компании-экспортеры не хотели оставлять свои основные расчеты на последний день месяца, предпочитая продать валюту. Недостаток свободной гривни у импортеров привел к излишку предложения на межбанке на фоне сдержанного спроса и сыграл на укрепление нацвалюты. Решающим для дальнейшего развития событий на валютном рынке является время получения экспортерами оставшихся крупных сумм возмещений НДС.

В среду на валютном рынке было достаточно интересно. По доллару ключевым драйвером рынка стала необходимость завершения месяца. Уже с первых минут сессии предложение валюты превышало спрос, и гривня укреплялась. Чувствовалось, что продавцы больше не надеются на большие поступления возмещений НДС и активно продают валюту. Свободной гривни на рынке было мало. И у Нацбанка появился шанс воспользоваться ситуацией. Регулятор вышел на рынок в "анонимном" формате через Matching со скупкой доллара по 28,11 грн/$. Выкупил НБУ около $15 млн. И это начало разворачивать рынок. Дело в том, что компании-покупатели ждали "дна" по курсу, а выкуп Нацбанком доллара по 28,11 грн/$ указал нижний порог для межбанка. Испугавшись того, что НБУ скупит весь излишек валюты, выжидавшие курсового "дна" покупатели одновременно вышли со скупкой доллара, чем быстро вернули котировки на уровень открытия торгов.

В четверг с самого начала сессии нерезиденты выкупали валюту для репатриации дивидендов. Это происходит всегда в первой декаде месяца и ноябрь не стал исключением. Однако спрос со стороны нерезидентов довольно быстро закончился, а продавцы валюты не успели всю ее продать. Это изменило ситуацию на межбанке и предложение валюты превысило спрос, что привело к незначительному усилению национальной валюты.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.