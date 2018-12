Государство против Коломойского: ПриватБанк обжаловал решение лондонского суда в пользу миллиардера Сегодня, 13:39 92 Цей матеріал також доступний українською Речь идет об иске ПриватБанка, поданном в Высокий суд Лондона Фото пресс-службы ПриватБанка

ПриватБанк подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона от 4 декабря 2018 года, которым иск украинского госбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову (а также к шести связанным с ними компаниям) был признан несоответствующим юрисдикции лондонского суда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Апелляция направлена в Апелляционный суд Англии и Уэльса 21 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все три - Британские Виргинские о-ва), которые предположительно принадлежат украинским бизнесменам или находятся под их контролем.

В иске шла речь о том, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из ПриватБанка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, следствием которых стал перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

Приватбанк в Лондоне раскрыл схему присвоения $2 млрд Коломойским и Боголюбовым

Однако в своем решении от 4 декабря 2018 года Высокий суд Лондона признал, что иск ПриватБанка против указанных выше трех британских компаний был подан украинским госбанком с целью получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал свое заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года.

Судья также посчитал, что реальными ответчиками перед банком являются именно Коломойский и Боголюбов (а не три английские компании). Ведь возбуждение против экс-собственников иска в Лондоне дало бы существенные процедурные преимущества банку, в том числе всемирную заморозку активов и требование о раскрытии активов.

"Это было реальной выгодой для банка, в сравнении с менее привлекательными судебными юрисдикциями в Швейцарии или Украине", - считает суд.

Судья при этом признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

В то же время суд заявил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь экс-владельцы Приватбанка вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Поэтому британский судья счел необходимым снять принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд.

Таким образом, Высокий суд Лондона также признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, а также связанным с ними компаниям.

При этом суд обязал Приватбанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на 7,5 млн фунтов стерлингов, из которых самому Коломойскому – 4 млн. Однако ПриватБанку было разрешено обжаловать это решение лондонского суда.

НБУ подал иск против Коломойского на сумму 6,64 млрд грн

Юристы Коломойского заявили о полном снятии ареста с его активов по делу Приватбанка