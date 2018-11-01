Гонтарева рассказала, пытался ли Коломойский договориться с ней о Приватбанке напрямую

Гонтарева сказала, что переговоры с Коломойским активно продолжались два с половиной года

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский не мог непублично договариваться с регулятором о своем банке.

"Как можно договориться? Почитайте меморандум МВФ по Приватбанку. С кем можно договориться? С МВФ? Единственное, в чем мы пошли на уступку Привату – так это в вопросе дедлайна по рекапитализации", – заявила она.

По ее словам, когда Приватбанк "не встретил" первый дедлайн – 1 апреля 2016 года, его передвинули на 1 сентября 2016 года. Однако даже это было предусмотрено в меморандуме с МВФ. "После этого мы сразу получили транш", – добавила экс-глава Нацбанка.

Она также уточнила, что переговоры с Коломойским активно продолжались два с половиной года.

"Вы два года от меня слышали: если этот банк не выполнит программу рекапитализации, он будет национализирован, потому что там 20 миллионов вкладчиков. Вы видели репорт агентства Kroll и помните, что государство внесло 7% ВВП в капитал этого банка", – отметила Гонтарева.

Она напомнила, что когда объявляли национализацию Приватбанка, то "дыра" в нем была 146 млрд грн. А постаудит после национализации нашел еще "дыру" в 38 млрд грн. И государство полностью внесло эти деньги в капитал.

"Вы представляете, о каких деньгах мы говорим? Это 40% нашей монетарной базы. Это 33% депозитов нашего населения. А Коломойский рассказывал, что это рейдерство со стороны Нацбанка. Но там же до сих пор никто ни копейки не заплатил по выданным кредитам. В Приватбанке не то что капитала никакого не было, там активов не было. Государство заменило активы банка на государственные ценные бумаги", – объяснила Гонтарева.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время№40 от 1 ноября 2018 года