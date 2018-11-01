Гонтарева о Тимошенко и других критиках: Это люди без чести, без совести, без элементарных экономических знаний – просто говорящие головы

Гонтарева: Я же технократ, прихожу с цифрами. А они – просто говорящие головы

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ назвала Юлию Тимошенко и других критиков "говорящими головами".

"С первого дня под НБУ ходили проплаченные митинги. Во многих СМИ – полная дезинформация, манипуляции. Например, от Юлии Тимошенко, которая выходит и рассказывает, что Гонтарева выдала 300 миллиардов гривен рефинансирования", – сказала она.

При этом, по ее словам, сама Гонтарева показывала в парламенте, что когда она пришла в НБУ, задолженность по рефинансированию была 110 млрд грн, а когда уходила – 19 млрд грн.

"Я же технократ, прихожу с цифрами. А они – просто говорящие головы. При этом люди без чести, без совести, без элементарных экономических знаний, без ничего, но очень хорошо говорят. По-моему, вся страна видела и гробы, которые приносили вооруженные люди к центральному входу НБУ, и мой дом, расписанный словами "убийца", – объяснила Гонтарева.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет.

В марте 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ. Выступая с трибуны Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года.