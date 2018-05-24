Глава Украинской биржи подал в отставку после 10 лет работы

Глава Украинской биржи Олег Ткаченко подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба фондовой площадки.

24 мая биржевой совет утвердил отставку и принял решение с 1 июня делегировать полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления УБ его первому заму Евгению Комиссарову.

Ткаченко возглавлял биржу с момента учреждения.

"Я прожил с Украинской биржей существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", - прокомментировал свое решение Ткаченко.

Украинская биржа учреждена 15 мая 2008 года участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Напомним, что Московская биржа ММВБ-РТС попала под новые санкции Украины.