Глава Счетной палаты заявил, что более 40% бюджета 2019 года пойдет на погашение долгов

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан
Фото: Лига

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что в государственном бюджете 2019 года более 40% средств будут направлены на погашение долгов.

Также он отметил, что в бюджете на 2019 год местны бюджетам не распределили 7 миллиардов гривен, передает Интерфакс-Украина.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", - заявил Пацкан.

Также, несмотря на повышение тарифов на ЖКХ, в бюджете 2019 года будет уменьшено финансирование субсидий.

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