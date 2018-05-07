Глава Ощадбанка рассказал, как будет развиваться рынок кредитования в Украине

По словам Пышного, в Украине растет аппетит на кредиты

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный считает, что наличные кредиты не эффективны для развития украинской экономики. Вместо этого банкам следует сконцентрироваться на кредитовании реального бизнеса.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По мнению Пышного, имеющийся у банков свободный ресурс от привлечения депозитов нужно вкладывать в экономику.

"Наличное кредитование, просто кэш-кредиты, с точки зрения их эффективности и влияния на развитие экономического потенциала страны, - это ни о чем. Нам нужно развивать (кредитование - ред.) малый и средний бизнес. Общаясь с коллегами, я знаю, что аппетит к кредитованию растет", - отметил он.

Он отметил, что ТОП-25 украинских банков, которые по-факту составляют 90% банковской системы, уже назвали малый и средний бизнес своим приоритетом.

"Начинают расти аппетиты к кредитам по таким направлениям, как ипотека, автокредиты. Банки не пошли, а побежали друг перед другом в кредитование малого и среднего бизнеса, например, в агропромышленном секторе", - сказал Пышный.

По его словам, в том числе, все государственные банки считают этот сектор своим профильным направлением. Что касается собственно Ощадбанка, то, по словам Пышного, кредитование МСБ стало своеобразным "стартапом" для банка. Поскольку ранее он не был приспособлен к работе с бизнесом, а концентрировался в основном на приеме коммунальных платежей.

Глава Ощадбанка также напомнил, что в госбюджете в этом году предусмотрен "беспрецедентный" объем средств - 6 млрд грн - на поддержку агропромышленного сектора - "от виноградарства, до большого рогатого скота". По его словам, также сегодня бизнес активно берет кредиты на проекты в альтернативвной энергетике. При этом качество нового кредитного портфеля "достаточно высокое".